EconomíaNoticias económicas

IA: ¿un socio estratégico para el trabajador o una amenaza para su bienestar financiero?

Las empresas que inviertan en el reskilling de su personal garantizarán la sostenibilidad del negocio y el apoyo de su plantel.

SITUACIÓN. El temor de los trabajadores se centra en la ecuación de sustituir mano de obra humana por algoritmos.
SITUACIÓN. El temor de los trabajadores se centra en la ecuación de sustituir mano de obra humana por algoritmos.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 5 Hs

El panorama corporativo en la región se encuentra ante un nuevo dilema. La Inteligencia Artificial (IA) generativa es una realidad operativa que está rediseñando los procesos y líneas de producción de las grandes organizaciones de Latinoamérica. Sin embargo, detrás de las métricas de eficiencia, subyace la preocupación sobre el impacto de esta nueva tecnología en la estabilidad y el bienestar financiero de millones de familias, afirma Carlos Curi, economista especializado en bienestar financiero.

En Latinoamérica, que es una región estructuralmente vulnerable, donde el estrés financiero afecta a siete de cada 10 trabajadores -según el Estudio de Bienestar Financiero 2025 de Mercer-, la IA plantea el dilema de si esta será una herramienta que potencie los ingresos de los trabajadores o será el motor de una nueva ola de desigualdad de riqueza.

En el corto plazo el temor al reemplazo domina el estrés de los empleados. El pánico se centra en la ecuación de sustituir mano de obra humana por algoritmos capaces de procesar información a una fracción del costo.

Asimismo, un estudio reciente del Banco de la Reserva Federal de Dallas (2026) proyecta algún alivio sobre la capacidad de la IA para reemplazar colaboradores. Según el informe, la herramienta posee una alta capacidad para automatizar el “conocimiento codificable” (aquel que se aprende en manuales).

Como consecuencia de ello, indica el experto, el documento muestra que, en el corto plazo, el eslabón más vulnerable han sido los trabajadores jóvenes y recién graduados, porque al carecer de experiencia práctica, las tareas iniciales que solían realizar son las más susceptibles de ser absorbidas por la IA, lo que puede deprimir sus salarios iniciales.

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?

Sin embargo, el mismo documento revela que las empresas que se apresuraron en la incorporación de IA comenzaron a experimentar brechas de calidad, sesgos y costosos errores de gobernanza en los procesos automatizados.

En conclusión el intento de ahorro rápido terminó costando más de lo previsto, lo que ha obligado a recontratar talento humano para supervisar a la máquina.

Capacidades

Adicionalmente, investigadores del MIT Sloan (2025) introdujeron el concepto de EPOCH (Empatía, Presencia, Opinión, Creatividad y Liderazgo/Esperanza). Estas son las capacidades que representan áreas en las que la IA no puede duplicar con éxito (hasta el momento), puntualiza Curi. Por lo que cuando las empresas diseñan procesos bajo este principio: “la tecnología no desplaza al humano; actúa como un “copiloto” que expande sus capacidades”, miramos al futuro con un sesgo optimista, ya que la viabilidad económica dependerá de que el modelo evolucione de la “sustitución” hacia la “complementariedad”. En otras palabras, el impacto a largo plazo de esta complementariedad en el bienestar financiero puede ser virtuoso ya que parece no estar predeterminado por la tecnología, sino por las políticas que guíen su adopción.

La Inteligencia Artificial está transformando el e-commerce en más del 60% de las empresas

La Inteligencia Artificial está transformando el e-commerce en más del 60% de las empresas

No obstante, según el FMI, si la complementariedad se reserva sólo para los trabajadores de ingresos elevados, la brecha de desigualdad podría ampliarse. Por caso, su directora gerente Kristalina Georgieva mencionó que la IA podría impactar al 40% de los empleos a nivel global. Idealmente el verdadero retorno de la inversión de la IA no se encuentra en la reducción de planillas, sino en la amplificación del talento existente.

“Aquellas empresas que inviertan en el reskilling de su personal no sólo asegurarán la sostenibilidad de su negocio, sino que contribuirán a construir una fuerza laboral financieramente saludable. Recordemos que los empleados de hoy son consumidores del presente y del futuro, con una longevidad creciente. Si la IA profundiza el reemplazo laboral y la desigualdad, la rentabilidad futura de las compañías podría dejar de ser sustentable por la insuficiencia de demanda”, finaliza el economista.

Temas Fondo Monetario InternacionalInteligencia ArtificialKristalina Georgieva
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cavallo insistió con levantar todas las restricciones del cepo para empresas y acumular U$S10.000 millones en reservas

Cavallo insistió con levantar todas las restricciones del cepo para empresas y acumular U$S10.000 millones en reservas

Juan Carlos de Pablo advirtió sobre el riesgo de la enfermedad holandesa en Argentina

Juan Carlos de Pablo advirtió sobre el riesgo de la "enfermedad holandesa" en Argentina

La Inteligencia Artificial está transformando el e-commerce en más del 60% de las empresas

La Inteligencia Artificial está transformando el e-commerce en más del 60% de las empresas

Lo más popular
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
1

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán
2

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento
3

El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud
4

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno
5

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

Ranking notas premium
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
1

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?
2

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?

El Mundial del fútbol, como modelo
3

El Mundial del fútbol, como modelo

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante
4

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante

Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027
5

Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027

Más Noticias
Celulares con caja abierta en Mercado Libre: el truco para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta

Celulares con caja abierta en Mercado Libre: el truco para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

El sensor ingerible del MIT que mide la temperatura interna y podría reemplazar al termómetro

El sensor ingerible del MIT que mide la temperatura interna y podría reemplazar al termómetro

La industria del videojuego facturó U$S 201.600 millones en 2025 mientras despidió a más de 45.000 trabajadores

La industria del videojuego facturó U$S 201.600 millones en 2025 mientras despidió a más de 45.000 trabajadores

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público

Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público

Científicos argentinos crearon el primer sistema latinoamericano para monitorear basura espacial

Científicos argentinos crearon el primer sistema latinoamericano para monitorear basura espacial

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Comentarios