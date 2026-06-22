IA: ¿un socio estratégico para el trabajador o una amenaza para su bienestar financiero?

Capacidades

Adicionalmente, investigadores del MIT Sloan (2025) introdujeron el concepto de EPOCH (Empatía, Presencia, Opinión, Creatividad y Liderazgo/Esperanza). Estas son las capacidades que representan áreas en las que la IA no puede duplicar con éxito (hasta el momento), puntualiza Curi. Por lo que cuando las empresas diseñan procesos bajo este principio: “la tecnología no desplaza al humano; actúa como un “copiloto” que expande sus capacidades”, miramos al futuro con un sesgo optimista, ya que la viabilidad económica dependerá de que el modelo evolucione de la “sustitución” hacia la “complementariedad”. En otras palabras, el impacto a largo plazo de esta complementariedad en el bienestar financiero puede ser virtuoso ya que parece no estar predeterminado por la tecnología, sino por las políticas que guíen su adopción.