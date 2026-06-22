IA: ¿un socio estratégico para el trabajador o una amenaza para su bienestar financiero?

El panorama corporativo en la región se encuentra ante un nuevo dilema. La Inteligencia Artificial (IA) generativa es una realidad operativa que está rediseñando los procesos y líneas de producción de las grandes organizaciones de Latinoamérica. Sin embargo, detrás de las métricas de eficiencia, subyace la preocupación sobre el impacto de esta nueva tecnología en la estabilidad y el bienestar financiero de millones de familias, afirma Carlos Curi, economista especializado en bienestar financiero.
En Latinoamérica, que es una región estructuralmente vulnerable, donde el estrés financiero afecta a siete de cada 10 trabajadores -según el Estudio de Bienestar Financiero 2025 de Mercer-, la IA plantea el dilema de si esta será una herramienta que potencie los ingresos de los trabajadores o será el motor de una nueva ola de desigualdad de riqueza.
En el corto plazo el temor al reemplazo domina el estrés de los empleados. El pánico se centra en la ecuación de sustituir mano de obra humana por algoritmos capaces de procesar información a una fracción del costo.
Asimismo, un estudio reciente del Banco de la Reserva Federal de Dallas (2026) proyecta algún alivio sobre la capacidad de la IA para reemplazar colaboradores. Según el informe, la herramienta posee una alta capacidad para automatizar el “conocimiento codificable” (aquel que se aprende en manuales).
Como consecuencia de ello, indica el experto, el documento muestra que, en el corto plazo, el eslabón más vulnerable han sido los trabajadores jóvenes y recién graduados, porque al carecer de experiencia práctica, las tareas iniciales que solían realizar son las más susceptibles de ser absorbidas por la IA, lo que puede deprimir sus salarios iniciales.
Sin embargo, el mismo documento revela que las empresas que se apresuraron en la incorporación de IA comenzaron a experimentar brechas de calidad, sesgos y costosos errores de gobernanza en los procesos automatizados.
En conclusión el intento de ahorro rápido terminó costando más de lo previsto, lo que ha obligado a recontratar talento humano para supervisar a la máquina.
Capacidades
Adicionalmente, investigadores del MIT Sloan (2025) introdujeron el concepto de EPOCH (Empatía, Presencia, Opinión, Creatividad y Liderazgo/Esperanza). Estas son las capacidades que representan áreas en las que la IA no puede duplicar con éxito (hasta el momento), puntualiza Curi. Por lo que cuando las empresas diseñan procesos bajo este principio: “la tecnología no desplaza al humano; actúa como un “copiloto” que expande sus capacidades”, miramos al futuro con un sesgo optimista, ya que la viabilidad económica dependerá de que el modelo evolucione de la “sustitución” hacia la “complementariedad”. En otras palabras, el impacto a largo plazo de esta complementariedad en el bienestar financiero puede ser virtuoso ya que parece no estar predeterminado por la tecnología, sino por las políticas que guíen su adopción.
No obstante, según el FMI, si la complementariedad se reserva sólo para los trabajadores de ingresos elevados, la brecha de desigualdad podría ampliarse. Por caso, su directora gerente Kristalina Georgieva mencionó que la IA podría impactar al 40% de los empleos a nivel global. Idealmente el verdadero retorno de la inversión de la IA no se encuentra en la reducción de planillas, sino en la amplificación del talento existente.
“Aquellas empresas que inviertan en el reskilling de su personal no sólo asegurarán la sostenibilidad de su negocio, sino que contribuirán a construir una fuerza laboral financieramente saludable. Recordemos que los empleados de hoy son consumidores del presente y del futuro, con una longevidad creciente. Si la IA profundiza el reemplazo laboral y la desigualdad, la rentabilidad futura de las compañías podría dejar de ser sustentable por la insuficiencia de demanda”, finaliza el economista.