¿Cuál es el nuevo miedo que enfrentan los trabajadores?

Sin embargo, una nueva preocupación comienza a ganar terreno en las empresas de todo el mundo: el FOBO (Fear of Becoming Obsolete), o miedo a volverse obsoleto. La irrupción de la inteligencia artificial está redefiniendo tareas, habilidades y carreras profesionales a una velocidad sin precedentes. En este contexto, el temor ya no es únicamente no llegar a fin de mes o sufrir agotamiento laboral, sino dejar de ser relevante en un mercado donde las competencias cambian constantemente. Según el informe global Business Leaders Report 2026 de The Adecco Group, el 45% de los líderes empresariales espera integrar agentes de inteligencia artificial en sus flujos de trabajo durante los próximos 12 meses. Sin embargo, apenas el 22% se muestra altamente confiado en que su organización está desarrollando las capacidades de adaptabilidad y aprendizaje continuo que necesitará su fuerza laboral para afrontar el futuro.