¿Cuál es el nuevo miedo que enfrentan los trabajadores?

El mercado laboral está en permanente transformación. No sólo por cuestiones vinculadas con las expectativas que las nuevas generaciones tienen respecto del empleo, sino también por cuestiones más palpables, que tienen que ver con el bienestar dentro de las organizaciones. Durante años, el burnout dominó las conversaciones sobre bienestar laboral. El agotamiento, el estrés y la dificultad para desconectarse se convirtieron en algunos de los principales desafíos para trabajadores y organizaciones. Pero, frente a los desafíos cotidianos que atraviesan las empresas y sus planteles, surgieron otras cuestiones, como por ejemplo el FOMO (Fear Of Missing Out) que traducido del inglés al español, significa el miedo a perderse algo o a quedarse afuera” de la tendencia.
Sin embargo, una nueva preocupación comienza a ganar terreno en las empresas de todo el mundo: el FOBO (Fear of Becoming Obsolete), o miedo a volverse obsoleto. La irrupción de la inteligencia artificial está redefiniendo tareas, habilidades y carreras profesionales a una velocidad sin precedentes. En este contexto, el temor ya no es únicamente no llegar a fin de mes o sufrir agotamiento laboral, sino dejar de ser relevante en un mercado donde las competencias cambian constantemente. Según el informe global Business Leaders Report 2026 de The Adecco Group, el 45% de los líderes empresariales espera integrar agentes de inteligencia artificial en sus flujos de trabajo durante los próximos 12 meses. Sin embargo, apenas el 22% se muestra altamente confiado en que su organización está desarrollando las capacidades de adaptabilidad y aprendizaje continuo que necesitará su fuerza laboral para afrontar el futuro.
La velocidad de adopción tecnológica está generando una nueva fuente de ansiedad dentro de las organizaciones. Mientras las empresas aceleran sus inversiones en inteligencia artificial, muchas todavía no logran explicar cómo impactará esta transformación en las carreras de sus colaboradores. De hecho, solo el 35% de los líderes afirma que su estrategia de talento demuestra claramente que la inteligencia artificial creará oportunidades para los trabajadores. Esta falta de claridad alimenta la incertidumbre sobre el futuro profesional y fortalece el miedo a quedarse atrás.
“Estamos observando un cambio muy profundo en las preocupaciones de las personas. Durante años hablamos del agotamiento y la sobrecarga laboral; hoy comienza a aparecer con fuerza otro temor: el de no contar con las habilidades necesarias para seguir siendo competitivo en un mercado que evoluciona permanentemente. El desafío para las organizaciones será acompañar esa transición y generar oportunidades reales de desarrollo”, señaló Victoria Loza, directora de Recursos Humanos y Sustentabilidad Argentina & Chile en Adecco Argentina.
El FOBO no surge únicamente por la irrupción de nuevas tecnologías. También aparece cuando las personas sienten que no comprenden hacia dónde se dirige la organización ni cuál será su rol en el futuro. El estudio revela que solo el 44% de los líderes considera que los colaboradores entienden cómo su trabajo contribuye al propósito y al éxito de la empresa. Esta desconexión puede afectar el compromiso, la motivación y la capacidad de adaptación frente a los cambios. Cuando las personas no logran visualizar cómo evolucionará su carrera o qué habilidades necesitarán desarrollar, aumenta la percepción de vulnerabilidad frente a los avances tecnológicos.
“Las compañías que mejor están enfrentando esta transformación son aquellas que logran combinar innovación tecnológica con una estrategia clara de desarrollo de talento. La inteligencia artificial no elimina la necesidad de las personas; por el contrario, exige nuevas capacidades y una cultura de aprendizaje permanente. La verdadera ventaja competitiva estará en quienes logren preparar a sus equipos para ese escenario”, agregó Loza.
Adaptación
No todas las organizaciones enfrentan este fenómeno de la misma manera. El informe identifica un grupo de empresas denominadas “future-ready”, que muestran una mayor capacidad para adaptarse al cambio. Entre estas organizaciones, el 76% considera que cuenta con una fuerza laboral altamente adaptable. Además, tienen más del doble de probabilidades de medir activamente la confianza dentro de sus equipos, un factor que aparece como clave para acompañar los procesos de transformación.
Los resultados sugieren que el futuro del trabajo no dependerá únicamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de generar confianza, fomentar el aprendizaje continuo y ayudar a las personas a desarrollar las habilidades necesarias para mantenerse vigentes en un entorno cada vez más dinámico.
Mientras el burnout continúa siendo una preocupación para millones de trabajadores, el FOBO emerge como el próximo gran desafío laboral. Y en una economía impulsada por la innovación constante, la capacidad de aprender y reinventarse podría convertirse en la habilidad más valiosa de todas.