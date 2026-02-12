Los hijos y la pornografía: cómo hablar con ellos cuando detectamos que el consumo de fotos y videos se volvió un problema

Esa distancia entre lo que se ve y lo que se vive también se traduce en expectativas que condicionan el encuentro con otros. Andrade observa que existen diferencias en la forma en que mujeres y varones interpretan el contenido pornográfico, atravesadas tanto por el desconocimiento como por el exceso de información que circula en redes sociales y plataformas digitales. Mientras muchos varones quedan atrapados en la idea de que “el tamaño importa”, algunas mujeres esperan respuestas físicas o emocionales que luego no aparecen en la experiencia concreta. En ese recorrido, el porno puede generar en los varones cuestiones más subjetivas, ligadas a la presión interna y a cómo se perciben a sí mismos.