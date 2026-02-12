Secciones
SociedadSalud

Tiene 18 años y su charla sobre la adicción a la pornografía impulsó un programa federal

Paz Juárez advirtió que el consumo de pornografía empezaba a marcar los vínculos en su secundaria. Hoy, desde Córdoba, impulsa Altavoz, una red federal que lleva a las aulas debates sobre salud mental y sexual.

CHARLA ESCOLAR. Paz Juárez abordó la adicción a la pornografía con estudiantes secundarios en Córdoba. / CORTESÍA PAZ JUÁREZ CHARLA ESCOLAR. Paz Juárez abordó la adicción a la pornografía con estudiantes secundarios en Córdoba. / CORTESÍA PAZ JUÁREZ
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 47 Min

Paz Juárez tiene 18 años, vive en Córdoba y decidió hablar de algo que casi siempre se esquiva: la adicción al consumo de pornografía. Todo empezó en su propia escuela secundaria, cuando notó que muchas conversaciones entre compañeros terminaban en comparaciones sexuales, rumores, imágenes que circulaban y vínculos atravesados por expectativas irreales.

“Lo veía en los diálogos, en cómo se hablaba de las relaciones y en la presión constante sobre los cuerpos”, recuerda en diálogo con LA GACETA. Los síntomas aparecían silencios incómodos, vergüenza y formas de vincularse que impactaban de lleno en la salud mental. “Ahí me pregunté si, con la edad que teníamos, todavía podíamos crecer, cambiar y salir de eso”, cuenta.

Con apenas 16 años decidió hacer algo. Se formó con psicólogos, aprendió a investigar datos oficiales y diseñó una charla de concientización pensada específicamente para adolescentes. La llevó a escuelas secundarias de Córdoba y el impacto fue inmediato: ya pasó por más de 40 instituciones.

El icebreaker: fotos, risas y una pregunta incómoda

La charla no buscaba moralizar. El clima se construyó desde el primer minuto. Paz empezaba con un icebreaker: mostraba fotos de modelos conocidas y pedía que digan sus nombres. Los chicos se reían, jugaban y competían. Hasta que aparecía el quiebre. “Cuando se dan cuenta de que conocen a todas, surge la pregunta: ¿qué nos está pasando?”, explica.

El humor inicial dio paso al silencio. Muchos chicos reconocieron en voz alta: “Me sé todos los nombres, me parece que tengo un problema”, cuenta que le decían. A partir de ahí aparecieron relatos sobre miedo, vergüenza y primeras experiencias atravesadas por expectativas irreales. “Las mujeres casi nunca se reconocen como consumidoras, pero sí como afectadas: por la presión sobre el cuerpo, las exigencias y los vínculos desiguales”, señala.

DE VOLUNTARIADOS A TENER SU PROPIO PROGRAMA. Paz Juárez, estudiante cordobesa conocida entre sus pares como “la chica de las becas”. / CORTESÍA PAZ JUÁREZ DE VOLUNTARIADOS A TENER SU PROPIO PROGRAMA. Paz Juárez, estudiante cordobesa conocida entre sus pares como “la chica de las becas”. / CORTESÍA PAZ JUÁREZ

De una charla individual al impacto colectivo

Con el tiempo, Paz entendió que el problema —y también la solución— excedían una sola voz. “Yo sola yendo a colegios no alcanza. No quiero quedarme con el micrófono ni personalizar una problemática colectiva”, explica. “Quiero formar a otros jóvenes para que hablen desde sus provincias, con sus realidades y sus tonadas”.

De esa decisión nació Altavoz, un programa federal que busca multiplicar voces jóvenes en las aulas. Mientras cursa el ingreso de abogacía, Paz cruza militancia y formación académica. “Veo una falta de datos, de regulación y de contención para las juventudes en una era hiper tecnológica. El derecho me permite pensar estas discusiones desde otro lugar”, dice. Y repite una idea que guía el proyecto: jóvenes formados son voces conscientes.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánCórdobaArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una fundación tucumana abrió búsquedas laborales para estudiantes con discapacidad

Una fundación tucumana abrió búsquedas laborales para estudiantes con discapacidad

Lo más popular
Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
1

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión
2

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces
3

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
4

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada
5

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen
6

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Más Noticias
Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: prevén granizo y ráfagas de hasta 80 km/h

Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: prevén granizo y ráfagas de hasta 80 km/h

Los hijos y la pornografía: cómo hablar con ellos cuando detectamos que el consumo de fotos y videos se volvió un problema

Los hijos y la pornografía: cómo hablar con ellos cuando detectamos que el consumo de fotos y videos se volvió un problema

Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Comentarios