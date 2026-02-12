Tiene 18 años y su charla sobre la adicción a la pornografía impulsó un programa federal

De esa decisión nació Altavoz, un programa federal que busca multiplicar voces jóvenes en las aulas. Mientras cursa el ingreso de abogacía, Paz cruza militancia y formación académica. “Veo una falta de datos, de regulación y de contención para las juventudes en una era hiper tecnológica. El derecho me permite pensar estas discusiones desde otro lugar”, dice. Y repite una idea que guía el proyecto: jóvenes formados son voces conscientes.