Alerta por frío extremo: una masa de aire polar cubrirá toda la Argentina con nevadas y temperaturas bajo cero

Resumen para apurados
- Una masa de aire polar de origen antártico cubrirá toda la Argentina a principios de julio, provocando la semana más fría del año con temperaturas bajo cero y nevadas.
- El fenómeno avanza desde la Patagonia, donde se esperan hasta -17 °C y heladas, hacia el centro y norte del país, generando alertas por nevadas y vientos de hasta 120 km/h.
- Las condiciones plenamente invernales complicarán la circulación vial por formación de hielo y obligarán a mantener los recaudos frente a alertas de frío extremo en el país.
La llegada de una intensa masa de aire de origen antártico marcará un brusco cambio en las condiciones meteorológicas de la Argentina. El fenómeno avanzará desde la Patagonia hacia el resto del territorio y dará lugar a la semana más fría del año, con temperaturas bajo cero, heladas generalizadas, nevadas en distintas regiones y alertas por frío extremo.
El escenario afectará a gran parte del país durante los primeros días de julio, con condiciones que también podrían favorecer la aparición de nieve en zonas donde este fenómeno no es habitual. Además, el avance del aire polar estará acompañado por heladas de variada intensidad, fuertes vientos y un marcado descenso de las temperaturas, lo que reforzará las condiciones típicas del invierno. En varias provincias rigen alertas meteorológicas por frío extremo y otros fenómenos asociados, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos oficiales.
El aire polar provocará heladas intensas y temperaturas extremas
La Patagonia será la región más afectada por el ingreso de aire frío. Durante el inicio de julio se esperan temperaturas mínimas extremadamente bajas, con registros que podrían descender hasta los -17 °C en algunos sectores.
Las condiciones estarán acompañadas por fuertes heladas, cielos mayormente despejados y la formación de hielo sobre rutas y caminos, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.
En Neuquén, además, se pronostican nevadas persistentes con acumulaciones que podrían alcanzar los 15 centímetros en zonas elevadas, mientras que en sectores de menor altura podrían registrarse precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.
Hacia el final de la semana las temperaturas comenzarían a moderarse lentamente, aunque el ambiente continuará muy frío.
Frío intenso en el centro del país y posibilidad de nieve
La región central también experimentará un marcado descenso térmico, con heladas durante las primeras horas del día y máximas considerablemente inferiores a las registradas al comienzo de la semana.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, la temperatura máxima descenderá varios grados respecto de jornadas anteriores. Además del frío, se prevén fuertes vientos del sector sur en provincias como Mendoza y La Pampa, donde las ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 70 kilómetros por hora.
Para sectores cordilleranos de Mendoza también rigen alertas por nevadas, con acumulaciones estimadas de hasta 10 centímetros. Los modelos meteorológicos tampoco descartan la ocurrencia de nevadas aisladas en áreas serranas de San Luis, Córdoba e incluso en el sistema serrano del sur de la provincia de Buenos Aires, aunque la probabilidad continúa siendo baja.
El norte pasará de las tormentas al ingreso del aire polar
Mientras el aire frío avanza, el norte argentino atravesará primero un período de inestabilidad con lluvias y tormentas antes de experimentar un fuerte descenso de temperatura.
En el NOA persistirán las bajas temperaturas matinales y se esperan intensas ráfagas de viento en zonas de alta montaña de Jujuy y Salta, donde podrían superar los 120 kilómetros por hora. En tanto, el NEA continuará con condiciones húmedas e inestables. Misiones permanecerá bajo alerta por tormentas, un fenómeno que luego se extenderá hacia sectores de Formosa, Chaco y Corrientes, con precipitaciones que podrían superar los 70 milímetros.
Hacia el cierre de la semana, el aire polar también llegará al noreste argentino y provocará un marcado descenso térmico, con mínimas cercanas a 1 °C en algunas localidades y heladas generalizadas.
De esta manera, el inicio de julio estará marcado por condiciones plenamente invernales, con temperaturas extremas, fenómenos de nieve en distintos puntos del país y un ambiente muy frío que se extenderá durante varios días.