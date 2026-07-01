Alerta por frío extremo: una masa de aire polar cubrirá toda la Argentina con nevadas y temperaturas bajo cero

El escenario afectará a gran parte del país durante los primeros días de julio, con condiciones que también podrían favorecer la aparición de nieve en zonas donde este fenómeno no es habitual. Además, el avance del aire polar estará acompañado por heladas de variada intensidad, fuertes vientos y un marcado descenso de las temperaturas, lo que reforzará las condiciones típicas del invierno. En varias provincias rigen alertas meteorológicas por frío extremo y otros fenómenos asociados, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos oficiales.