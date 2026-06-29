Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Resumen para apurados
- Un frente frío de origen polar afectará la Patagonia y el centro de Argentina a principios de julio, generando temperaturas mínimas extremas por el ingreso de aire antártico.
- El sistema avanza desde el extremo sur con nevadas y ráfagas de viento de hasta 90 km/h, generando marcas térmicas de hasta 12 grados bajo cero en la región patagónica.
- Se proyecta que el jueves 2 de julio sea la jornada más gélida del período, registrando marcas térmicas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el centro del país.
Las marcas que se registraron la semana pasada no serán un evento aislado. De acuerdo con los modelos climáticos, un pulso de aire polar que progresa desde el sur del país provocará que los termómetros vuelvan a mostrar sus mínimos a medida que transcurre la semana. El ingreso de un frente frío provocó la entrada de una masa antártica que dará lugar a nevadas y heladas en el sector austral, mientras que su trayectoria hacia la franja central provocará que esta región registre marcas más bajas a mitad de semana.
La última semana de junio y el comienzo del séptimo mes del año revelará un cambio de pronóstico tanto para la Patagonia como para el centro del país. Un sistema frontal asociado a una baja presión ubicada sobre el Pasaje de Drake avanzará desde el extremo sur impulsando una irrupción de aire antártico que luego se desplazará hasta el corazón del territorio, provocando las marcas más bajas para la segunda mitad de la semana.
Alertas por nevadas y ráfagas intensas
De acuerdo con los modelos del ECMWF citados por el medio especializado Meteored, el frente comenzará afectando durante el lunes a Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz con lluvias, a medida que ingrese el aire más frío y estas se conviertan en nevadas. A la vez la parte cordillerana de Santa Cruz y parte de la meseta sur registrarán períodos ventosos que incluso hicieron elevar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional por ráfagas de hasta 90 km/h. Este escenario se repetiría en el oeste de Chubut, con ráfagas intensas especialmente sobre la estepa.
A medida que el sistema frontal avance hacia el norte, las condiciones estables de Neuquén, Viedma, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia virarán de tiempo despejado y heladas matinales a chaparrones aislados y episodios de agua principalmente en el centro de Neuquén. En el resto del norte de la Patagonia el fenómeno llegará durante la mitad del martes. Detrás de la masa inestable se instalará un potente sistema de alta presión, una masa de aire muy fría que favorecerá heladas generalizadas, muy bajas sensaciones térmicas y un ambiente plenamente invernal en prácticamente toda la región.
El impacto del frío extremo en la Patagonia
Las temperaturas mínimas descenderán con fuerza en numerosos sectores. En el centro de Chubut podrán registrarse valores inferiores a los 10 grados bajo cero, mientras que Esquel volverá a ubicarse entre las localidades más frías con mínimas cercanas a los 12 grados bajo cero. También se esperan heladas intensas en la Línea Sur de Río Negro, Bariloche, El Calafate y amplias zonas del interior patagónico.
Mientras el aire antártico continúe avanzando hacia el centro del país, la Patagonia permanecerá bajo condiciones muy frías. Ushuaia seguirá con probabilidad de nuevas nevadas, Viedma mantendrá algunos chaparrones impulsados por el viento del sudoeste y ciudades como Neuquén, Zapala, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos vivirán una jornada con temperaturas muy bajas para fines de junio y sensaciones térmicas aún menores por efecto de las ráfagas.
Transición hacia el pico de frío de la semana
El bloque de aire de origen polar que avanza hacia el norte cambiará las condiciones meteorológicas en los próximos días en el corazón del país. A mitad de semana, el descenso térmico sufrirá una nueva intensificación. Durante la jornada del miércoles 1 de julio, se producirá el ingreso de un segundo pulso de aire polar que reforzará la masa fría instalada sobre la franja central de la Argentina, según explicaron desde Meteored. Esa jornada se convertirá en un día de transición, caracterizado por un incremento temporal de la nubosidad y el desarrollo de ráfagas moderadas del sector sur.
La entrada de este aire polar comenzará a percibirse con mayor fuerza hacia el final de la tarde, pero su verdadero impacto en los termómetros se consolidará entre la noche del miércoles y las primeras horas de la mañana siguiente, preparando el terreno para el pico de frío de toda la semana.
Si las proyecciones de los modelos de previsión numérica actuales se mantienen estables, el jueves 2 de julio reunirá todas las condiciones meteorológicas para coronarse como la jornada más gélida del período en curso. La combinación de un cielo completamente despejado, viento calmo y una masa de aire polar consolidada dará lugar a marcas extremas principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).