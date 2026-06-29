Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Alertas por nevadas y ráfagas intensas

De acuerdo con los modelos del ECMWF citados por el medio especializado Meteored, el frente comenzará afectando durante el lunes a Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz con lluvias, a medida que ingrese el aire más frío y estas se conviertan en nevadas. A la vez la parte cordillerana de Santa Cruz y parte de la meseta sur registrarán períodos ventosos que incluso hicieron elevar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional por ráfagas de hasta 90 km/h. Este escenario se repetiría en el oeste de Chubut, con ráfagas intensas especialmente sobre la estepa.