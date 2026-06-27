Alerta amarilla por vientos peligrosos: cuáles serán las provincias afectadas por ráfagas de hasta 90 km/h

La región del Cuyo bajo alerta amarilla

De acuerdo con el SMN, la mayor parte de la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por fuertes corrientes de aire. Este aviso comprende la parte cordillerana de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael, que se encontrarán con vientos de gran magnitud desde la mañana hasta el horario vespertino, es decir de 6:00 a 18:00 horas aproximadamente. A la vez, la zona baja de Malargüe se encontrará con ráfagas intensas durante las últimas horas del día y en la parte baja de General Alvear, San Rafael, el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, los fenómenos ocurrirán durante la noche.