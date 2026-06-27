Alerta amarilla por vientos peligrosos: cuáles serán las provincias afectadas por ráfagas de hasta 90 km/h

Resumen para apurados
- El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en Mendoza y San Juan para advertir sobre ráfagas que afectarán las actividades cotidianas.
- El fenómeno ocurre tras varias jornadas de frío extremo. Afectará las áreas cordilleranas con ráfagas del oeste de entre 50 y 70 km/h, rotando luego hacia el sector sur.
- Ante el riesgo de daños, el organismo recomendó medidas de prevención como asegurar objetos, evitar salir de los hogares y extremar los cuidados al conducir en la región.
Después de varias mañanas con heladas y temperaturas muy por debajo de lo habitual, gran parte de las provincias del país vuelven a reaparecer en el mapa de temperaturas extremas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este sábado la entidad climática no envió alertas por frío extremo pero advirtió sobre fenómenos meteorológicos severos que afectarán a algunas localidades, interrumpiendo momentáneamente las actividades cotidianas y con la posibilidad de generar daños.
El SMN advirtió que el comienzo del fin de semana estará marcado por un fenómeno meteorológico extremo, que azotará a dos jurisdicciones durante la tarde de hoy. Se espera que en San Juan y Mendoza, los vientos lleguen a velocidades considerables por lo que la entidad climática recomienda contar con un plan de contingencia.
La región del Cuyo bajo alerta amarilla
De acuerdo con el SMN, la mayor parte de la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por fuertes corrientes de aire. Este aviso comprende la parte cordillerana de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael, que se encontrarán con vientos de gran magnitud desde la mañana hasta el horario vespertino, es decir de 6:00 a 18:00 horas aproximadamente. A la vez, la zona baja de Malargüe se encontrará con ráfagas intensas durante las últimas horas del día y en la parte baja de General Alvear, San Rafael, el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, los fenómenos ocurrirán durante la noche.
La entidad climática advirtió que el área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h pero que podrán superarse y llegar a los 90 km/h. En el resto del área baja, los vientos llegarán del sector oeste para luego rotar al sector sur en la noche y en la madrugada, con registros de entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.
El pronóstico se repite en la provincia cuyana de San Juan donde toda el área montañosa se encuentra bajo advertencia, desde el norte hasta el sur de la jurisdicción. La alarma comienza desde la mañana en la cordillera de Iglesia hasta Calingasta, donde el aviso se extiende hasta la tarde. De acuerdo con el SMN, el área de alta cordillera también será afectada por vientos del sector oeste con marcas de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Recomendaciones del SMN
Ante los pronósticos severos, el SMN recomienda tomar precauciones:
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.