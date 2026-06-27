SociedadClima y ecología

Alerta amarilla por vientos peligrosos: cuáles serán las provincias afectadas por ráfagas de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avisó que la jornada de este sábado estará marcada por ráfagas fuertes que llegarán durante la mañana.

Vientos fuertes en la provincia de Mendoza y San Juan.
Vientos fuertes en la provincia de Mendoza y San Juan. (Imagen Web)
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en Mendoza y San Juan para advertir sobre ráfagas que afectarán las actividades cotidianas.
  • El fenómeno ocurre tras varias jornadas de frío extremo. Afectará las áreas cordilleranas con ráfagas del oeste de entre 50 y 70 km/h, rotando luego hacia el sector sur.
  • Ante el riesgo de daños, el organismo recomendó medidas de prevención como asegurar objetos, evitar salir de los hogares y extremar los cuidados al conducir en la región.
Resumen generado con IA

Después de varias mañanas con heladas y temperaturas muy por debajo de lo habitual, gran parte de las provincias del país vuelven a reaparecer en el mapa de temperaturas extremas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este sábado la entidad climática no envió alertas por frío extremo pero advirtió sobre fenómenos meteorológicos severos que afectarán a algunas localidades, interrumpiendo momentáneamente las actividades cotidianas y con la posibilidad de generar daños.

Cómo estará el tiempo en el NOA: la temperatura prevista para cada provincia este fin de semana

Cómo estará el tiempo en el NOA: la temperatura prevista para cada provincia este fin de semana

El SMN advirtió que el comienzo del fin de semana estará marcado por un fenómeno meteorológico extremo, que azotará a dos jurisdicciones durante la tarde de hoy. Se espera que en San Juan y Mendoza, los vientos lleguen a velocidades considerables por lo que la entidad climática recomienda contar con un plan de contingencia.

La región del Cuyo bajo alerta amarilla

De acuerdo con el SMN, la mayor parte de la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por fuertes corrientes de aire. Este aviso comprende la parte cordillerana de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael, que se encontrarán con vientos de gran magnitud desde la mañana hasta el horario vespertino, es decir de 6:00 a 18:00 horas aproximadamente. A la vez, la zona baja de Malargüe se encontrará con ráfagas intensas durante las últimas horas del día y en la parte baja de General Alvear, San Rafael, el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, los fenómenos ocurrirán durante la noche.

La entidad climática advirtió que el área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h pero que podrán superarse y llegar a los 90 km/h. En el resto del área baja, los vientos llegarán del sector oeste para luego rotar al sector sur en la noche y en la madrugada, con registros de entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.

El pronóstico se repite en la provincia cuyana de San Juan donde toda el área montañosa se encuentra bajo advertencia, desde el norte hasta el sur de la jurisdicción. La alarma comienza desde la mañana en la cordillera de Iglesia hasta Calingasta, donde el aviso se extiende hasta la tarde. De acuerdo con el SMN, el área de alta cordillera también será afectada por vientos del sector oeste con marcas de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Recomendaciones del SMN

Ante los pronósticos severos, el SMN recomienda tomar precauciones:

  • Evitá salir.  
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.  
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.  
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.  
  • Tené precaución al conducir.  
Temas Servicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 23 de junio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 23 de junio

Alerta por ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias y fuertes vientos tras la ola polar

Alerta por ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias y fuertes vientos tras la ola polar

Frío extremo en Tucumán: rige una alerta amarilla y estas son las zonas afectadas

Frío extremo en Tucumán: rige una alerta amarilla y estas son las zonas afectadas

Ola polar en Argentina: rige la alerta amarilla por frío extremo, tormentas y vientos intensos a lo largo del país

Ola polar en Argentina: rige la alerta amarilla por frío extremo, tormentas y vientos intensos a lo largo del país

Ola polar, viento zonda y nevadas: la mayor parte de la Argentina se encuentra bajo alerta amarilla este martes

Ola polar, viento zonda y nevadas: la mayor parte de la Argentina se encuentra bajo alerta amarilla este martes

Lo más popular
Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad
1

Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

No pudimos hacer nada: el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais
2

"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral
3

Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027
4

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Desmantelan el puente peatonal que llegó al límite en la avenida Benjamín Aráoz
5

Desmantelan el puente peatonal que llegó al límite en la avenida Benjamín Aráoz

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
2

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
3

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027
4

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
5

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

Más Noticias
No pudimos hacer nada: el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

Desmantelan el puente peatonal que llegó al límite en la avenida Benjamín Aráoz

Desmantelan el puente peatonal que llegó al límite en la avenida Benjamín Aráoz

Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral

Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Comentarios