SociedadClima y ecología

Qué es la "bomba polar" que hará caer hasta 4°C menos de lo habitual la temperatura esta semana

El SMN advirtió por el avance de un sistema frontal y la caída térmica que ocurrirá principalmente en el norte y el centro del territorio nacional.

Pronóstico Semanal del 29 de junio al 5 de julio.
Pronóstico Semanal del 29 de junio al 5 de julio. Imagen: SMN
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • El SMN advirtió sobre el ingreso de un frente frío polar del 29 de junio al 5 de julio en Argentina, que provocará temperaturas de hasta 4°C por debajo de lo habitual.
  • El fenómeno se originó en la Patagonia y avanzará hacia el centro y norte del país, provocando anomalías térmicas extremas y posibles nevadas atípicas en zonas bajas de Cuyo.
  • Se prevé que varias provincias registren los días más fríos del año, lo que demandará un alto consumo energético y precauciones extremas ante las heladas inusuales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marcó las pautas para esta semana y dio a entender que antes de salir de casa habrá que buscar un abrigo contundente. Desde el pasado 26 de junio se registra el avance de un sistema frontal desde la Patagonia, lo que traerá una nueva irrupción de aire frío en gran parte del país, desde el sur hasta el extremo septentrional del territorio nacional. De acuerdo con los modelos climáticos, algunas provincias registrarían los días más fríos del año.

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

A partir del Pronóstico Semanal del 29 de junio al 5 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las temperaturas medias en el país oscilarán entre los 0°C y 6°C en todo el oeste de la región, el centro y el sur argentino. El NOA y el NEA registrarán marcas térmicas más cálidas que, sin embargo, serán anómalas para esta época, con registros medios que se establecerán entre los 10°C y 14°C, siendo la zona más cálida la que comprende a Formosa, parte de Corrientes y Misiones.

Impacto de las anomalías térmicas y el mapa del frío

Las anomalías térmicas se concentrarán principalmente en el NEA y la región del Litoral, con provincias afectadas severamente por las bajas marcas. Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos serán las provincias que registrarán marcas de hasta -5°C por debajo de lo habitual. El resto del norte así como el centro del país no estará alejado de este pronóstico, con -3°C de lo habitual para esta época del año.

La anomalía de temperatura media, según explican desde el SMN, es la diferencia entre la temperatura pronosticada y el comportamiento de la temperatura a lo largo de la historia para una región determinada. Las temperaturas poco frecuentes se extienden hasta la provincia de Chubut, que registrará marcas -1°C por debajo de sus históricos.

Alerta por nevadas atípicas en Cuyo y el Norte

De acuerdo con el informe del SMN y sus imágenes satelitales, el frente frío avanzaría en la semana desde Chubut hasta el norte argentino. El fenómeno tendrá como agregado la posibilidad de nevadas en varias zonas del país que incluirán sectores poco habituales. Uno de los datos más llamativos del reporte oficial es el pronóstico de nieve para las áreas bajas de las provincias de Cuyo, donde es atípico que este fenómeno ocurra.

Desde el sitio Meteored, en tanto, deslizaron la chance de que haya algunas nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, aunque esto no fue ratificado desde el SMN. El pronóstico de nieve oficial, en cambio, incluye las áreas serranas de Córdoba y San Luis, y a los sectores montañosos de las provincias del Noroeste argentino, como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. En la Patagonia, en tanto, el termómetro podría descender hasta los 15 grados bajo cero.

Desde el medio Clarín, donde citaron al organismo nacional, aclararon que, debido a la complejidad del sistema, “al día de la fecha existe una gran incertidumbre respecto de la región de ocurrencia de las precipitaciones níveas, como así también de su probable intensidad”.

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