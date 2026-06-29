Qué es la "bomba polar" que hará caer hasta 4°C menos de lo habitual la temperatura esta semana

A partir del Pronóstico Semanal del 29 de junio al 5 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las temperaturas medias en el país oscilarán entre los 0°C y 6°C en todo el oeste de la región, el centro y el sur argentino. El NOA y el NEA registrarán marcas térmicas más cálidas que, sin embargo, serán anómalas para esta época, con registros medios que se establecerán entre los 10°C y 14°C, siendo la zona más cálida la que comprende a Formosa, parte de Corrientes y Misiones.