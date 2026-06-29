Alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas para la salud este lunes

Alerta por vientos intensos en la Patagonia

A la vez, el SMN emitió el reporte para el área cordillerana de Santa Cruz, donde Güer Aike y el Lago Argentino serán los afectados durante la mañana de este lunes por vientos fuertes. También la meseta de estas regiones, así como Corpen Aike, estará bajo aviso hasta la tarde por el mismo fenómeno, que se instalará hasta las 18 horas aproximadamente. La advertencia se repite en la zona no costera de Río Grande y Ushuaia, en Tierra del Fuego.