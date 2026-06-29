Alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas para la salud este lunes

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas este lunes por frío extremo y vientos intensos en siete provincias argentinas debido a una masa de aire polar.
- El fenómeno ocurre tras un alivio térmico temporal. El aire frío se instaló en el centro y el Litoral, mientras que la Patagonia registra fuertes ráfagas de hasta 90 km/h.
- Las temperaturas extremas representan un riesgo para la salud de grupos vulnerables. El organismo recomendó extremar cuidados y mantener una calefacción segura en los hogares.
Tras un fin de semana de recomposición térmica, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio el aviso de que los termómetros se establecerán en marcas mínimas para los últimos días de junio y el comienzo del séptimo mes del año. La entidad climática emitió la advertencia amarilla por frío extremo para un sector del país, así como fenómenos meteorológicos adversos como son los vientos intensos que afectarán a dos provincias.
El SMN advirtió a través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) que cinco provincias se encuentran bajo cese de nivel amarillo por temperaturas extremadamente bajas, mientras que dos están bajo aviso por ráfagas intensas, motivo por el cual el organismo lanzó un reporte por vientos fuertes. En el centro del país, el pronóstico rige por marcas térmicas mínimas que se extenderán durante la jornada de lunes.
Las regiones afectadas por el ingreso de aire polar
Una nueva masa de aire polar se instaló en el centro y en la región de Cuyo. En la provincia de Córdoba, toda la región serrana se verá afectada por las temperaturas mínimas que se instalarán en Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, así como en la zona baja de algunas de estas localidades. En el norte de San Luis, los sectores bajos de Chacabuco, Ayacucho, Junín y Libertador General San Martín también estarán afectados por el frío intenso.
En el norte de Mendoza el panorama será similar. El desplome térmico se dará en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. El pronóstico continúa más al norte en la provincia de La Rioja, con las regiones de Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, San Martín y Rosario Vera Peñaloza bajo alerta.
La situación de frío en el Litoral
En el lado opuesto del país, también rige la advertencia por frío extremo en la provincia de Entre Ríos, donde Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador también están bajo aviso amarillo. De acuerdo con el SMN, los eventos de frío con temperatura extrema se establecen por debajo del 10% de las marcas más bajas registradas históricamente en ese lugar. Inferior a esos umbrales, se considera que los registros son extremos y deben tomarse precauciones.
Según el organismo, las alertas por temperaturas frías de nivel amarillo representan un efecto leve a moderado en la salud, siendo peligrosas principalmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.
Alerta por vientos intensos en la Patagonia
A la vez, el SMN emitió el reporte para el área cordillerana de Santa Cruz, donde Güer Aike y el Lago Argentino serán los afectados durante la mañana de este lunes por vientos fuertes. También la meseta de estas regiones, así como Corpen Aike, estará bajo aviso hasta la tarde por el mismo fenómeno, que se instalará hasta las 18 horas aproximadamente. La advertencia se repite en la zona no costera de Río Grande y Ushuaia, en Tierra del Fuego.
Ambas provincias serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Ante las alertas, el SMN recomienda contar con un plan de contingencia.
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada, mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.