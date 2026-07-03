Mundial 2026: Suiza venció a Argelia para avanzar a octavos con autoridad y sin sobresaltos
Resumen para apurados
- Suiza venció 2-0 a Argelia con goles de Embolo y Ndoye en el Mundial 2026 y clasificó a octavos de final, ratificando su solidez táctica bajo la dirección de Murat Yakin.
- El equipo helvético controló el juego tras un gol temprano y un error defensivo rival. Suiza llegó a esta instancia tras liderar su grupo ante Qatar, Bosnia y Canadá.
- Suiza se consolida como un rival firme y espera en octavos de final al ganador del cruce entre Ghana y Colombia, mientras que la selección de Argelia queda eliminada.
Suiza derrotó 2-0 a Argelia y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 con una actuación que combinó orden táctico y eficacia. El conjunto dirigido por Murat Yakin ratificó el buen momento que había mostrado en la fase de grupos, donde terminó primero tras empatar con Qatar y vencer a Bosnia y Canadá.
El partido comenzó con una Argelia intensa, que presionó alto e intentó incomodar la salida suiza. Sin embargo, esa superioridad inicial duró poco. En la primera jugada en que los europeos lograron enlazar pases y atacar con profundidad, Johan Manzambi desequilibró por la izquierda y habilitó a Breel Embolo, que abrió el marcador.
A partir de ese momento, el equipo de Vladimir Petkovic intentó reaccionar desde el despliegue físico, pero le costó recuperar la pelota y, cuando lo consiguió, no generó peligro real.
Al inicio del complemento, Suiza recuperó cerca del área rival y Dan Ndoye aprovechó un rechazo corto para convertir el 2-0. Ese golpe terminó de apagar al conjunto africano, que empujó más con voluntad que con ideas hasta el pitazo final.
Sin necesidad de desplegar un gran repertorio, Suiza controló el trámite con autoridad y avanzó a la siguiente ronda. Ahora esperará al ganador del cruce entre Ghana y Colombia para conocer a su rival en octavos, mientras Argelia se despide del certamen sin haber encontrado respuestas cuando más las necesitaba.