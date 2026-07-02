España aplastó a Austria y mostró su mejor versión en el Mundial 2026

Récord

La otra gran noticia que recibió España fue una nueva valla invicta de su arquero Unai Simón, que significó un récord inédito en Mundiales. El vasco quebró el récord de imbatibilidad del italiano Walter Zenga y se convirtió en el portero con más minutos consecutivos con la valla invicta en una Copa del Mundo. Son 519 minutos sin recibir goles, dos más que el italiano que en 1990 paró su cuenta tras el cabezazo de Claudio Caniggia. El español no recibe un gol en un Mundial desde el tanto convertido por el japonés Ao Tanaka, a los 51 minutos del último partido de la fase de grupos de Qatar 2022.