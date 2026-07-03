Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

La detención de los siete policías federales dejó al descubierto varias situaciones que se viven a diario en las rutas del NOA. Una de ellas es la confirmación de una sospecha que desde hace tiempo manejaban los investigadores: los contrabandistas eligen los caminos del este de la región para transportar mercadería ingresada ilegalmente al país. Los bagayeros, en tanto, aseguran que las irregularidades en los controles son una práctica extendida y pronostican que el escenario difícilmente cambie.