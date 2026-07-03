Seguridad

Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Los contrabandistas habrían elegido las rutas del oeste santiagueño para eludir los controles que se hacen en el marco del Operativo Lapacho

PUNTO CLAVE. Gendarmes en el puesto ubicado en Rapelli.
PUNTO CLAVE. Gendarmes en el puesto ubicado en Rapelli.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La detención de siete policías federales en Santiago del Estero confirmó que contrabandistas usan rutas alternativas para evadir los controles del Operativo Lapacho.
  • Los tours de compras desde Orán desvían su recorrido por la ruta provincial 4 de Santiago del Estero para eludir el puesto de 7 de Abril mediante el pago de presuntas coimas.
  • El caso expone la persistencia del contrabando y la corrupción estructural en el NOA, lo que dificultará la prevención en un corredor clave también para el narcotráfico.
Resumen generado con IA

La detención de los siete policías federales dejó al descubierto varias situaciones que se viven a diario en las rutas del NOA. Una de ellas es la confirmación de una sospecha que desde hace tiempo manejaban los investigadores: los contrabandistas eligen los caminos del este de la región para transportar mercadería ingresada ilegalmente al país. Los bagayeros, en tanto, aseguran que las irregularidades en los controles son una práctica extendida y pronostican que el escenario difícilmente cambie.

Según surge de esta investigación -al igual que de otras realizadas en los últimos años-, los tours de compras parten principalmente de Orán y tienen como destino Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, entre otras provincias. De acuerdo con fuentes judiciales, desde esa ciudad salteña salen diariamente entre 50 y 60 excursiones comerciales hacia distintos puntos del país. Sin embargo, sólo una parte de ellas es sometida a controles exhaustivos.

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

Hace casi tres años, cuando se implementó el Operativo Lapacho, la Policía de Tucumán reforzó los controles en los puestos limítrofes de Colalao del Valle (ruta 40), Cabo Vallejo (ruta 9), Laguna de Robles (ruta 305) y 7 de Abril (ruta 34). Durante los dos primeros años del plan se registraron cifras récord de secuestros de mercadería de contrabando.

“Los bagayeros fueron modificando los recorridos para evitar los controles. Los informes de inteligencia nos advertían que muchos tours de compras elegían rutas santiagueñas para eludir el puesto de 7 de Abril”, explicó el comisario Fabio Ferreyra.

El funcionario recordó que el operativo nació con el objetivo de combatir el narcotráfico, pero con el tiempo también permitió detectar maniobras vinculadas con el contrabando y la evasión fiscal.

Tours de compras: acusan a policías federales de cobrar coimas

Tours de compras: acusan a policías federales de cobrar coimas

Las autoridades, sin embargo, se enfrentaron con otro inconveniente: la falta de espacio para almacenar los secuestros. Fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que esa situación obligó a priorizar determinados procedimientos. “Hoy se apunta principalmente a los grandes cargamentos, es decir, a quienes trasladan volúmenes importantes de mercadería”, explicó una fuente de esa cartera.

Según los investigadores, muchos micros utilizan la ruta provincial 4 de Santiago del Estero para evitar el control ubicado en 7 de Abril. Recorren unos 13 kilómetros por ese camino y luego vuelven a incorporarse a la ruta nacional 34 a la altura de Rapelli, la localidad donde fueron detenidos los policías federales.

Los especialistas consultados coinciden en que la causa podría tener un fuerte impacto en las tareas de prevención. Sostienen que ese corredor no sólo es utilizado por contrabandistas, sino que también resulta estratégico para organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Quejas

Los bagayeros consultados por LA GACETA coincidieron en afirmar que las detenciones no les provocaron sorpresa.

“Desde hace años existen arreglos en distintos controles. Y cuando no los hay, siempre aparece alguna forma de esquivarlos”, sostuvo Mario Reartes, que alquila su utilitario para realizar viajes al norte del país.

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Juliana Heredia, que comercializa ropa deportiva a través de redes sociales, aseguró que viaja regularmente a Bolivia para abastecerse de mercadería. “Voy al menos una vez por mes. Los coordinadores suelen pedir una suma de dinero para entregarla como propina en los controles. Es algo que, según escucho entre los pasajeros, viene ocurriendo desde hace varios años”, señaló.

Gustavo Herrera, otro comerciante consultado, fue aún más categórico. “El problema es que esto difícilmente se termine. Todas las semanas hago viajes para traer ropa y calzado. Muchas prendas que luego se venden en comercios del centro aparecen como si hubieran llegado desde Buenos Aires, cuando en realidad provienen de talleres bolivianos”, afirmó.

Temas TucumánBuenos AiresSantiago del EsteroSanta FeCórdobaContrabando
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Este es mi país adoptivo: Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo
1

"Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

César Pelli y Lola Mora: el encuentro de dos tucumanos ilustres en un museo que maravilla en Jujuy
2

César Pelli y Lola Mora: el encuentro de dos tucumanos ilustres en un museo que maravilla en Jujuy

La UTN abrió cursos de inglés para el segundo cuatrimestre: requisitos y horarios
3

La UTN abrió cursos de inglés para el segundo cuatrimestre: requisitos y horarios

A 20 años del asesinato de Paulina Lebbos: el crimen que el Estado no pudo explicar
4

A 20 años del asesinato de Paulina Lebbos: el crimen que el Estado no pudo explicar

Estreno de cine: “El afinador”, un elogiado thriller basado en lo sonoro
5

Estreno de cine: “El afinador”, un elogiado thriller basado en lo sonoro

Ranking notas premium
El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
1

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Caso Adhemar: llamaron a indagatoria en Catamarca al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento
2

Caso Adhemar: llamaron a indagatoria en Catamarca al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral
3

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

Suba del boleto: los colectivos interurbanos actualizan los valores desde hoy
4

Suba del boleto: los colectivos interurbanos actualizan los valores desde hoy

Bienvenidos a Peronia
5

Bienvenidos a Peronia

Más Noticias
Este es mi país adoptivo: Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

"Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Bienvenidos a Peronia

Bienvenidos a Peronia

Terremotos en Venezuela: cifras que no logran abarcar la magnitud de la tragedia

Terremotos en Venezuela: cifras que no logran abarcar la magnitud de la tragedia

Secuestro de 66 kilos de cocaína: policías investigados usaron una camioneta robada

Secuestro de 66 kilos de cocaína: policías investigados usaron una camioneta robada

Recuerdos fotográficos: 1984. Triste fin de la elefanta del circo en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1984. Triste fin de la elefanta del circo en Tucumán

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla

Comentarios