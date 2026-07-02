Cristiano Ronaldo sobrevivió a un final de locura: Portugal venció a Croacia 2-1 y dejó sin Mundial a Modric

La clasificación de Portugal fue una de esas historias que sólo el Mundial puede ofrecer. Dominó durante gran parte del partido, sufrió cuando parecía tener el control, encontró el alivio sobre el final y terminó celebrando una victoria que estuvo a segundos de escaparse. El equipo de Roberto Martínez derrotó por 2 a 1 a Croacia en Toronto y será el rival de España en los octavos de final del Mundial, aunque necesitó un gol agónico de Gonzalo Ramos y una última intervención del VAR para mantener viva la ilusión.