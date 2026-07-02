Bombazo en Portugal: aseguran que Cristiano Ronaldo se retirará de la selección tras el Mundial

La selección de Portugal afronta un partido decisivo frente a Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026, pero en la previa una noticia sacudió al fútbol portugués. Según reveló Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, el capitán luso pondrá fin a su carrera internacional cuando concluya la participación de su equipo en la Copa del Mundo.