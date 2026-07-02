Bombazo en Portugal: aseguran que Cristiano Ronaldo se retirará de la selección tras el Mundial

Resumen para apurados
- Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, reveló que el delantero de 41 años se retirará de la selección de Portugal tras finalizar su participación en el Mundial 2026.
- El anuncio ocurrió en una entrevista previa al partido de octavos ante Croacia. Ronaldo llega a esta instancia tras convertirse en el máximo goleador luso en mundiales.
- Este retiro cerrará una era de más de dos décadas en la selección lusa, donde ganó la Eurocopa 2016. Su objetivo final es despedirse conquistando la Copa del Mundo.
La selección de Portugal afronta un partido decisivo frente a Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026, pero en la previa una noticia sacudió al fútbol portugués. Según reveló Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, el capitán luso pondrá fin a su carrera internacional cuando concluya la participación de su equipo en la Copa del Mundo.
"Disfrútenlo mientras dure. Se termina pronto. La información que tengo, de una fuente confiable... este es su último baile", afirmó Katia durante una entrevista con SportTV, alimentando las versiones sobre el retiro del máximo goleador de la historia de Portugal.
A sus 41 años, Cristiano volvió a ser una de las grandes figuras de su selección. En la fase de grupos marcó un doblete frente a Uzbekistán y alcanzó un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador portugués en la historia de los Mundiales, con 10 tantos, dejando atrás la marca de Eusébio.
Ahora, todas las miradas están puestas en el cruce ante Croacia. Si Portugal continúa avanzando en el torneo, el delantero extenderá su despedida algunos partidos más. En caso de quedar eliminado, ese encuentro marcaría el final de una carrera internacional que se extendió durante más de dos décadas.
El cierre de una era histórica
Si finalmente se confirma su retiro, Cristiano le pondrá punto final a una trayectoria inolvidable con Portugal, en la que conquistó la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025. El único gran objetivo que aún persigue es levantar la Copa del Mundo antes de despedirse definitivamente de la selección.