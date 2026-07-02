LA GACETA, en Miami: improvisó un fogón a metros de una playa para llevar el asado argentino al Mundial

Resumen para apurados
- El cocinero Salvador Mazzocchi preparó un asado improvisado de 60 kilos en North Beach, Miami, durante el banderazo de hinchas argentinos por el Mundial para alentar a la Selección.
- Sin parrilla ni carbón, Mazzocchi usó ramas caídas y alambre para asar carne de exportación, recreando las previas argentinas tras dejar su carrera corporativa por la gastronomía.
- Este evento resalta el poder de la gastronomía para unir a los hinchas en el extranjero y proyecta la consolidación de los creadores de contenido en grandes citas deportivas.
A pocos metros de la playa, entre los árboles de North Beach, un aroma inconfundible empieza a atraer a los primeros hinchas argentinos que llegan al banderazo. No hay una parrilla tradicional ni carbón. Sobre un tronco apoyado en el suelo, decenas de cortes de carne se cocinan sostenidos sobre un alambre frente al fuego. Salvador Mazzocchi, uno de los creadores de contenido gastronómico más populares del país, dirige la misión de convidar un poquito de carne asada a los miles de argentinos que se concentran para apoyar a la Selección.
Más conocido en redes como "Salva la Cocina", Mazzocchi viajó a Miami para hacer lo que mejor sabe: cocinar. Ingeniero industrial de formación, dejó hace algunos años el mundo corporativo para dedicarse de lleno a la gastronomía. Logró construir una comunidad de millones de seguidores mostrando recetas al fuego, técnicas de asado y el diseño de sus propias parrillas. Esta vez, sin embargo, el desafío es otro: emular una previa mundialista argentina a miles de kilómetros de casa.
"Intentamos reproducir un poco todo lo que ocurre en la Argentina y todo lo que ocurre en Tucumán, con esa gran tradición del asado, la empanada y todo lo que pasa en las previas", cuenta a LA GACETA mientras acomoda la carne. A su alrededor hay pinzas, alambre y un fogón armado de manera improvisada. "No tenemos parrilla, no tenemos asador. Lo inventamos nosotros. El argentino lo ata con alambre y hoy lo representamos acá, a media cuadra de la playa", agrega.
Junto a su equipo tiene previsto cocinar alrededor de 60 kilos de carne argentina de exportación que llegó especialmente para el banderazo. El mayor desafío no fue conseguir la carne, sino encender el fuego. "No trajimos ni carbón ni leña. Encontramos unos árboles caídos ahí atrás, controlamos que no tuvieran resina ni un olor raro y reutilizamos lo que había. Hacer asado es carne, fuego y sal. No hay mucha más historia", resume.
Para Mazzocchi, el fuego es la mejor excusa para juntarse. "Más que comer, me gusta esto que sucede alrededor del asado. Que amigos se junten, no importan los colores, no importa la camiseta ni de qué provincia seamos. Nos juntamos y generamos algo lindo", explica mientras nuevos grupos de hinchas se acercan guiados por el olor de la carne.
Crear contenido, un trabajo que ama
El Mundial representa un punto alto en su carrera. Hace siete años decidió apostar por la creación de contenidos y convertir su pasión en un trabajo. "De chiquito hacía asado sobre una reja, en el elástico de una cama, para las previas y los festivales. Hoy puedo hacer lo que me gusta, que encima me paguen y que haya gente que mande la carne para regalarla. Esto es impagable. Nadie lo hubiese imaginado", dice.
Mientras el humo sigue envolviendo el parque y la fila para probar un pedazo de carne no deja de crecer, Mazzocchi sigue alimentando el fuego. A pocos metros flamean banderas de Messi y Maradona. Si hay un partido importante, siempre aparece alguien dispuesto a prender el fuego.