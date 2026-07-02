LA GACETA, en Miami: improvisó un fogón a metros de una playa para llevar el asado argentino al Mundial

A pocos metros de la playa, entre los árboles de North Beach, un aroma inconfundible empieza a atraer a los primeros hinchas argentinos que llegan al banderazo. No hay una parrilla tradicional ni carbón. Sobre un tronco apoyado en el suelo, decenas de cortes de carne se cocinan sostenidos sobre un alambre frente al fuego. Salvador Mazzocchi, uno de los creadores de contenido gastronómico más populares del país, dirige la misión de convidar un poquito de carne asada a los miles de argentinos que se concentran para apoyar a la Selección.