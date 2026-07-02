Polémica en el Mundial: así fue la jugada que el VAR anuló y dejó a Croacia sin el empate ante Portugal

La explicación de la regla

Aunque la jugada abrió el debate en las redes sociales y entre los hinchas, la decisión se ajustó a lo que establece el reglamento. El fuera de juego no se sancionó por la definición de Gvardiol, sino porque Kramaric, ubicado en posición adelantada al momento del centro, intervino de manera directa en el desarrollo de la acción al controlar la pelota. Esa participación invalida automáticamente la continuidad de la jugada, más allá de quién convierta el gol.