Copa del Mundo

Polémica en el Mundial: así fue la jugada que el VAR anuló y dejó a Croacia sin el empate ante Portugal

El conjunto balcánico festejó el 2-2 en el tiempo agregado, pero la revisión determinó que Kramaric participó de la acción en posición adelantada antes del gol de Gvardiol.

DESCONSUELO. Josko Gvardiol creyó haber marcado el empate de Croacia en el minuto 103, pero el VAR anuló el gol por una posición adelantada previa.
DESCONSUELO. Josko Gvardiol creyó haber marcado el empate de Croacia en el minuto 103, pero el VAR anuló el gol por una posición adelantada previa.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El VAR anuló un gol de Croacia a los 103 minutos ante Portugal en Toronto por posición adelantada, decretando la eliminación croata y el pase luso a octavos del Mundial.
  • Tras un centro de Perisic, Kramaric controló el balón en offside antes del gol de Gvardiol. El árbitro anuló el tanto de forma reglamentaria tras revisar la jugada en el VAR.
  • Con la victoria 2-1 sellada por la intervención tecnológica, Portugal clasifica a los octavos de final del Mundial, donde jugará contra España, y Croacia queda eliminada.
Resumen generado con IA

Cuando el reloj marcaba 103 minutos, Croacia creyó haber encontrado el empate que le daba una nueva oportunidad en el Mundial. Después de un centro de Ivan Perisic, Renato Veiga rechazó de manera defectuosa hacia el centro del área. Allí apareció Andrej Kramaric para controlar la pelota y, tras una serie de rebotes, Josko Gvardiol definió con el arco prácticamente libre para marcar el 2-2. El festejo croata fue inmediato, aunque duró apenas unos segundos.

Mientras los jugadores celebraban y Portugal asimilaba el golpe, el árbitro recibió el aviso del VAR. La revisión se concentró en la posición de Kramaric al momento del centro de Perisic. Las imágenes determinaron que el delantero estaba adelantado y que, además, participó activamente de la acción al controlar el balón antes de que este llegara a Gvardiol. Esa intervención resultó determinante para invalidar toda la jugada por fuera de juego.

La decisión generó desconcierto entre los futbolistas croatas, que pasaron de la euforia a la frustración en cuestión de instantes. Del otro lado ocurrió lo contrario: los jugadores portugueses aguardaron con tensión la resolución hasta que el árbitro confirmó la anulación del gol. El 2-1 se mantuvo y la clasificación quedó definitivamente en manos del equipo dirigido por Roberto Martínez.

La explicación de la regla

Aunque la jugada abrió el debate en las redes sociales y entre los hinchas, la decisión se ajustó a lo que establece el reglamento. El fuera de juego no se sancionó por la definición de Gvardiol, sino porque Kramaric, ubicado en posición adelantada al momento del centro, intervino de manera directa en el desarrollo de la acción al controlar la pelota. Esa participación invalida automáticamente la continuidad de la jugada, más allá de quién convierta el gol.

La revisión del VAR terminó siendo la última gran escena de una noche inolvidable en Toronto. Croacia pasó de celebrar un empate agónico que llevaba el partido al tiempo suplementario a despedirse del Mundial, mientras Portugal sobrevivió al suspenso y selló una clasificación dramática rumbo a los octavos de final, donde se medirá con España.

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