Jugó en Atlético Tucumán, brilló ante Boca y le convirtió a Vozinha, el arquero sensación de Cabo Verde en el Mundial 2026

De esta manera, el cruce entre la Selección y la revelación africana activa un hilo invisible que viaja desde las noches de gloria en 25 de Mayo y Chile hasta el fútbol de Chipre. Casi una década después de aquel chispazo en Europa, los caminos de Atlético Tucumán, Vozinha y la Argentina vuelven a entrelazarse en el escenario más importante del planeta. El arquero que alguna vez sufrió la picardía y el gol de un ídolo "decano" ahora intentará interponerse en el sueño de la Scaloneta.