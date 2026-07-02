Jugó en Atlético Tucumán, brilló ante Boca y le convirtió a Vozinha, el arquero sensación de Cabo Verde en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- En vísperas del partido de Argentina contra Cabo Verde por el Mundial 2026, resurge el duelo de 2017 en Chipre donde el argentino Leandro González le anotó al arquero Vozinha.
- El ex Atlético Tucumán González anotó de cabeza el triunfo de Omonia Nicosia ante el arquero de AEL Limassol en 2017, juego que incluyó un tenso cruce entre ambos futbolistas.
- Casi una década después, Vozinha, figura clave de la histórica campaña de Cabo Verde, buscará frenar a la Selección Argentina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
En la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, una curiosa anécdota volvió a tomar fuerza y conecta dos trayectorias muy distintas, pero cruzadas por un mismo episodio: el ex jugador de Atlético Tucumán, Leandro González, y el arquero caboverdiano Vozinha, hoy figura de su selección.
González dejó una huella en el “Decano” con 93 partidos disputados y 16 goles. Fue parte del plantel que logró el histórico ascenso a Primera División en 2015 y tuvo actuaciones determinantes en aquella campaña, con tantos importantes ante Racing, Boca y San Martín de San Juan que encaminaron al equipo hacia la clasificación a la Copa Libertadores del año siguiente.
Sin embargo, su vínculo con Vozinha no nació en Tucumán, sino en el fútbol europeo. El 21 de octubre de 2017, ambos se enfrentaron en la Liga de Chipre: González vestía la camiseta del Omonia Nicosia y el arquero defendía el arco del AEL Limassol.
Aquel partido dejó una postal particular. El delantero argentino marcó el único gol del encuentro de cabeza, con una “palomita” que selló el 1-0 para su equipo. En su paso por el fútbol chipriota, breve pero intenso, González disputó 11 partidos y anotó dos goles, uno de ellos justamente ante el hoy destacado arquero africano.
Pero el recuerdo no se limita al tanto. En los minutos finales del encuentro se produjo un cruce caliente entre ambos protagonistas. Cuando Vozinha se disponía a sacar desde su arco, González movió la pelota, lo que desató la reacción inmediata del arquero, que fue a increparlo. El árbitro sancionó al argentino con tarjeta amarilla, en una situación que el propio exdelantero reconoció como tensa y al borde de la expulsión.
Con el paso del tiempo, la anécdota adquirió otro valor. Vozinha, que en aquel momento era apenas un nombre del fútbol chipriota, se convirtió en una de las grandes figuras de la sorprendente campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026. Su actuación fue clave para la histórica clasificación del conjunto africano a los cruces eliminatorios.
De esta manera, el cruce entre la Selección y la revelación africana activa un hilo invisible que viaja desde las noches de gloria en 25 de Mayo y Chile hasta el fútbol de Chipre. Casi una década después de aquel chispazo en Europa, los caminos de Atlético Tucumán, Vozinha y la Argentina vuelven a entrelazarse en el escenario más importante del planeta. El arquero que alguna vez sufrió la picardía y el gol de un ídolo "decano" ahora intentará interponerse en el sueño de la Scaloneta.