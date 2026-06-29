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Mundial 2026, en videos: las divertidas cargadas de Otamendi a Almada y a Palacios durante el regreso a Kansas

La clasificación a los dieciseisavos de final llegó acompañada por un gran clima en el plantel de Scaloni.

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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Otamendi bromeó con Almada y Palacios en el vuelo de Dallas a Kansas el 28 de junio, celebrando la clasificación de Argentina a 16avos del Mundial 2026.
  • Las bromas en Instagram se dieron tras vencer 3-1 a Jordania en Dallas. El triunfo permitió al plantel de Scaloni clasificar con puntaje ideal y un excelente clima interno.
  • La viralización de los videos evidencia la fuerte unión del plantel de cara a los dieciseisavos de final, un factor clave para mantener el favoritismo en la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina no solo celebró dentro de la cancha su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder de su grupo. También mostró el excelente clima que reina en el plantel tras la victoria por 3-1 sobre Jordania, en Dallas.

Uno de los encargados de reflejar ese ambiente fue Nicolás Otamendi, quien compartió en sus historias de Instagram una serie de videos con las bromas y cargadas que protagonizó junto a Thiago Almada y a Exequiel Palacios durante el vuelo de regreso a Kansas City, donde se hospeda la delegación argentina.

En la primera publicación, el defensor enfocó a Almada, quien había sumado minutos frente a Jordania, relajado en su asiento del avión mientras tomaba una gaseosa. De fondo sonaba a todo volumen "Me haces falta tú", de Los Ángeles Azules, tema que el mediapunta del Atlético de Madrid comenzó a cantar entre risas.

Instantes después, la cámara apuntó hacia Exequiel Palacios, quien fue sorprendido mientras comía caramelos. Sobre el asiento de al lado se observaban varios Palitos de la Selva desparramados, lo que desató la reacción de Otamendi.

"Pará, amigo. Ponete un límite. No podés comer todo el tiempo caramelos", le dijo entre risas el defensor, quien además remató con un "Rescatate", mientras el volante del Bayer Leverkusen respondía bailando al ritmo de la música.

Las bromas continuaron una vez que la delegación descendió del avión. En otro video publicado por Otamendi, se ve a Palacios y Almada imitando de manera exagerada la forma de caminar de uno de sus compañeros, cuya identidad no llega a distinguirse, provocando las carcajadas de los tres futbolistas.

"Son dos demonios ustedes, pónganse un límite", escribió el experimentado zaguero junto a las imágenes.

Los videos rápidamente comenzaron a viralizarse en las redes sociales y reflejan el gran ambiente que vive el plantel dirigido por Lionel Scaloni, que cerró la fase de grupos con puntaje ideal y ahora ya tiene la mira puesta en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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