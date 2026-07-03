El Gobierno nacional acelera las charlas para anular las PASO

Con este tablero, el Gobierno nacional fijó un cronograma político ambicioso y apunta a lograr la media sanción del proyecto en el Senado durante el mes de agosto. La reforma electoral se consolidó como el tema central de la próxima reunión de la mesa política prevista para la semana entrante, la cual marcará el debut formal de Santilli tras la salida de Manuel Adorni, en un encuentro que volverá a estar encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.