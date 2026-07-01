Diego Santilli cruzó a Kicillof y aseguró que Javier Milei volverá a ganar las elecciones

El funcionario rechazó que la iniciativa tenga un objetivo partidario y aseguró que busca beneficiar a los ciudadanos. "Lo están pensando al revés. Es para la gente. El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre U$S250 y U$S300 millones por una PASO; que la gente no tenga que ver en la televisión el espacio cedido para los partidos políticos", enumeró.