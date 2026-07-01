Diego Santilli cruzó a Kicillof y aseguró que Javier Milei volverá a ganar las elecciones
El jefe de Gabinete cuestionó con dureza al mandatario bonaerense y defendió la reforma electoral impulsada por el Gobierno. También explicó el abrazo entre el Presidente y Manuel Adorni y se refirió a la salida del ex funcionario de YPF.
Resumen para apurados
- El jefe de Gabinete Diego Santilli criticó este miércoles al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y afirmó que el presidente Javier Milei ganará las próximas elecciones.
- Santilli calificó a Kicillof como el peor gobernador de la historia y el peor ministro de Economía, responsabilizándolo por la pobreza, y defendió la reforma electoral del oficialismo.
- Estas declaraciones ratifican la polarización entre el gobierno nacional y el kirchnerismo de cara a las elecciones legislativas de 2025 y las presidenciales futuras.
El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, lanzó este miércoles fuertes críticas contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que calificó como el "peor gobernador de la historia" del distrito. Además, afirmó que el presidente Javier Milei volverá a imponerse en las próximas elecciones presidenciales frente a la oposición peronista.
En declaraciones a La Nación+, el funcionario cuestionó el paso de Kicillof por el Ministerio de Economía y responsabilizó al kirchnerismo por la situación social del país. "Es el peor ministro de Economía de Argentina. Nos dejó un desastre con YPF. Es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, el que menos recursos le dio a la provincia que gobierna", sostuvo.
Agregó que el mandatario bonaerense integra el "grupo que llevó a la pobreza extrema en el país, 54% de pobres y 320% de indigentes", en referencia a la gestión kirchnerista.
Santilli aseguró que Milei volverá a ganar
Al referirse al escenario político de cara a los próximos comicios presidenciales, el jefe de Gabinete se mostró confiado en un nuevo triunfo del oficialismo. "Ya le ganó (Javier) Milei en el 2023, le ganamos en el '25 y les va a volver a ganar Milei", afirmó.
En ese sentido, también cuestionó la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires y responsabilizó a la gestión de Kicillof. "Es un gobernador que no puede garantizar la seguridad en su provincia; cuando baja el sol, la gente se tiene que guardar. La sociedad ya decidió en el '23 y en el '25, y va a volver a decidir", expresó.
Sobre la reforma electoral que impulsa el Gobierno
Durante la entrevista, Santilli también fue consultado por la reforma electoral que el Gobierno negocia con los gobernadores y la posibilidad de habilitar listas colectoras provinciales que acompañen una eventual candidatura de Milei.
El funcionario rechazó que la iniciativa tenga un objetivo partidario y aseguró que busca beneficiar a los ciudadanos. "Lo están pensando al revés. Es para la gente. El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre U$S250 y U$S300 millones por una PASO; que la gente no tenga que ver en la televisión el espacio cedido para los partidos políticos", enumeró.
Luego insistió en que se trata de "una reforma hacia la sociedad y no hacia los partidos" y aclaró que las discusiones sobre la forma de competir electoralmente llegarán después. "Después viene cómo competir y cómo integrarse, y ahí hay sugerencias, que plantea el bloque radical y otros", indicó.
El abrazo entre Milei y Manuel Adorni y la salida de YPF
Por otra parte, Santilli se refirió al efusivo abrazo que protagonizaron el martes Javier Milei y el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al que definió como un gesto de reconocimiento del Presidente hacia un funcionario que "lo acompañó desde el origen".
Además, defendió la decisión de Adorni de apartarse de sus cargos. "Trabajó, dio un paso al costado y se va a ir defender en la Justicia sin fueros ni privilegios. Eso no pasó en otros gobiernos", afirmó.
"En YPF estaba a cero sueldo, porque estaba al frente de la acción de oro. En YPF, los jefes de Gabinete en ejercicio están por la aplicación de la acción de oro que le corresponde al Estado nacional", concluyó.