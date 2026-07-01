Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Resumen para apurados
- El presidente Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete en la Casa Rosada, con el respaldo de 14 gobernadores, tras la renuncia de Manuel Adorni.
- El recambio ministerial, gatillado por la renuncia y el desgaste judicial de Adorni, fusiona la Jefatura con Interior bajo el liderazgo de un experimentado Santilli.
- El nuevo jefe de ministros enfrentará el desafío de de estabilizar la gestión y reactivar la agenda legislativa, incluyendo la reforma política y el super-RIGI.
En una jornada marcada por una fuerte impronta política y una amplia convocatoria institucional, el presidente Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo Jefe de gabinete de ministros. El acto, desarrollado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, formalizó el ingreso del ex ministro del Interior al máximo cargo de la coordinación civil del Gobierno, en reemplazo de Manuel Adorni. La ceremonia reflejó el inicio de una nueva etapa de gestión con la que el oficialismo busca recuperar la iniciativa política tras semanas de turbulencias internas.
La asunción de Santilli se vio respaldada por una contundente demostración de fuerza federal: la asistencia de 14 gobernadores provinciales, quienes colmaron las primeras filas del salón oficial. La masiva presencia de los mandatarios fue interpretada en los pasillos de Balcarce 50 como un reconocimiento directo a la gestión de diálogo y articulación que el flamante jefe de ministros venía construyendo desde noviembre del año pasado en la cartera de Interior, marcando un fuerte contraste con la etapa previa. El gobernador Osvaldo Jaldo fue uno de los que dijo presente en el acto.
El reemplazo ministerial se precipitó tras la renuncia de Manuel Adorni el pasado sábado, acorralado por una delicada situación política y judicial vinculada a investigaciones sobre el crecimiento y los movimientos de su patrimonio desde su ingreso a la función pública. El derrotero de Adorni se expandió durante más de tres meses, período en el cual el desgaste interno se hizo evidente en las distintas terminales de La Libertad Avanza, consolidando un consenso generalizado sobre la necesidad de su desplazamiento.
En los despachos oficiales de la Casa Rosada, la llegada de Santilli fue recibida con un indisimulable suspiro de alivio. La palabra “oxigenación” se convirtió en el término más repetido por funcionarios y asesores, quienes veían con preocupación cómo la parálisis de la gestión y la exposición judicial del ex vocero y posterior jefe de Gabinete amenazaban con erosionar la autoridad presidencial y trabajar los canales de diálogo con la oposición dialoguista.
Con este nombramiento, Diego Santilli se convierte en el cuarto jefe de Gabinete de la administración libertaria en apenas dos años y medio de gestión, sucediendo a Nicolás Posse, Guillermo Francos y al propio Adorni. Esta alta rotación en un cargo neurálgico evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el Poder Ejecutivo para consolidar un equipo de gobierno estable y con suficiente volumen político para llevar adelante las reformas estructurales propuestas.
Más que un gesto
El acto de jura dejó una de las postales más comentadas de la jornada cuando el presidente Milei, Santilli y Adorni se fundieron en un efusivo triple abrazo sobre el escenario principal. Acto seguido, el Jefe de Estado dedicó un gesto de despedida -un pellizco cariñoso acompañado de palmadas en la espalda- hacia el funcionario saliente, en un intento de escenificar una salida ordenada y sin rupturas personales a pesar del complejo trasfondo judicial que rodea a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
La presencia de Adorni en la jura generó visiones encontradas dentro del propio oficialismo. Mientras que algunos sectores del Gobierno consideraron una “equivocación” su asistencia al entender que estiraba una exposición mediática totalmente innecesaria dado su frente judicial, otros voces se mostraron más condescendientes y argumentaron que su participación era “lógica” y natural en el marco de un recambio institucional y una transición de mando que se pretendía mostrar como ordenada.
El traspaso formal de funciones había comenzado a concretarse desde las primeras horas de ayer, cuando los nombres de ambos funcionarios aparecieron publicados en el Boletín Oficial mediante el decreto presidencial que aceptó la dimisión de Adorni y confirmó el ascenso de Santilli. Cerca del mediodía, el ex jefe de Gabinete llegó a Balcarce 50 para mantener un encuentro cara a cara de una hora con su sucesor, dando continuidad al trabajo que las segundas líneas de ambos equipos ya habían iniciado el lunes para definir el nuevo organigrama.
En términos de estructura gubernamental, la llegada de Santilli implica el nacimiento de una Jefatura de Gabinete fuertemente reforzada. Al igual que ocurrió durante la gestión de Guillermo Francos, el área ministerial absorberá de manera directa las competencias del Ministerio del Interior, centralizando bajo un mismo mando el vínculo con los gobernadores provinciales y las negociaciones con los diferentes bloques aliados y opositores en el Congreso de la Nación.
Para apuntalar este nuevo esquema, Santilli estará acompañado por figuras clave de su extrema confianza. Ignacio Devitt, quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Estratégicos y nexo clave con el Parlamento, asumirá como vicejefe de Gabinete Ejecutivo, mientras que Gustavo Coria, mano derecha del flamante ministro y hasta ahora secretario de Interior, ocupará la vicejefatura de Gabinete de Interior, consolidando así el control operativo de la botonera política del Gobierno.
El propio presidente Javier Milei justificó la designación en declaraciones periodísticas, comparando la jugada táctica con el movimiento realizado en su momento con Francos. “Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y depende de tener músculo político. Diego Santilli conoce el oficio político y va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo”, ponderó el mandatario, destacando la necesidad de contar con operadores experimentados en la mesa de decisiones.
Objetivo
A partir de hoy, Santilli enfrentará el desafío inmediato de reactivar la agenda legislativa del oficialismo en el Congreso con una ambiciosa lista de proyectos prioritarios. En el horizonte cercano de la renovada Jefatura de Gabinete se encuentran la discusión de la reforma política que busca eliminar las PASO, la implementación del denominado “super-RIGI”, el avance de la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la sanción de la nueva ley de sociedades, iniciativas fundamentales para el rumbo económico y político del Gobierno.