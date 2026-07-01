Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

La asunción de Santilli se vio respaldada por una contundente demostración de fuerza federal: la asistencia de 14 gobernadores provinciales, quienes colmaron las primeras filas del salón oficial. La masiva presencia de los mandatarios fue interpretada en los pasillos de Balcarce 50 como un reconocimiento directo a la gestión de diálogo y articulación que el flamante jefe de ministros venía construyendo desde noviembre del año pasado en la cartera de Interior, marcando un fuerte contraste con la etapa previa. El gobernador Osvaldo Jaldo fue uno de los que dijo presente en el acto.