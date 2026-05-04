Reforma electoral: los aliados apoyan las PASO y el Gobierno nacional analiza alternativas

El escenario político nacional se ha transformado en un complejo tablero de ajedrez tras el reciente informe de gestión brindado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La reactivación del debate sobre la Ficha Limpia y la reforma electoral integral enviada por el Ejecutivo ha vuelto a tensar las cuerdas entre la Casa Rosada y los distintos bloques aliados en el Parlamento. Lo que el oficialismo proyectaba como un avance fluido hacia la modernización del sistema se enfrenta hoy a una aritmética legislativa que obliga a recalibrar cada movimiento.