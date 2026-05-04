“El oficialismo no tiene segura la reelección y busca un traje a medida con las PASO”, dijo Sandra Mendoza
Resumen para apurados
- La senadora Sandra Mendoza rechazó este lunes en Tucumán el proyecto del Gobierno para eliminar las PASO, al considerarlo una maniobra para asegurar una reelección hoy en duda.
- La legisladora sostuvo que la reforma perjudica a la oposición al impedir internas. Propuso que las PASO sean optativas y criticó el sistema de voto por lista completa sugerido.
- Estas críticas anticipan una dura disputa legislativa sobre el sistema electoral. Mendoza proyecta la unidad del peronismo para enfrentar el escenario político y económico actual.
La senadora Sandra Mendoza se pronunció este lunes en contra de la iniciativa del Gobierno nacional para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar el sistema de boleta única de papel. En diálogo con LA GACETA, sostuvo que el proyecto responde a una estrategia electoral del oficialismo en un contexto de debilidad política.
“Creo que la eliminación de las PASO es un traje a medida que quiere hacer el Gobierno nacional en este contexto económico y político que está pasando”, afirmó. Y agregó: “Están buscando algo que directamente les permita una reelección, donde hoy está en duda que puedan reelegir”.
Mendoza consideró que la eventual eliminación de las primarias afectaría especialmente a los espacios opositores. “Esto les sirve para que el partido opositor, que en este caso seríamos nosotros, no tengamos la posibilidad de dirimir nuestras diferencias en una PASO”.
Para la legisladora, las internas abiertas son una herramienta clave para la vida democrática de los partidos. “La política debe debatirse y la única opción es ir a una interna, limar asperezas y que el que más votos tenga conduzca. Después, trabajar todos juntos. Eso es saludable y se tiene que dar”.
No obstante, planteó la posibilidad de introducir cambios en el sistema actual. “Podría modificarse para que no sea obligatoria. Si un partido no tiene nada que definir, que no participe; pero el que tenga diferencias, que tenga la posibilidad de hacerlo”.
En relación con los cambios propuestos en la boleta única de papel, Mendoza cuestionó la posibilidad de votar listas completas con una sola marca. “No estoy de acuerdo, porque hay partidos que pueden presentar candidatos solo en algunas categorías y el elector debe tener la alternativa de elegir”, explicó.
Consultada sobre el escenario político nacional, la senadora sostuvo que las definiciones llegarán más adelante y mencionó los movimientos dentro de distintos espacios. Sobre el expresidente Mauricio Macri, indicó que “está recorriendo algunos lugares”, aunque “lo que se ha dejado saber es que no sería candidato, sino que busca quién lo represente”.
En cuanto al peronismo, se mostró confiada en alcanzar la unidad. “Hay sectores que se están reuniendo y buscando alternativas. Creo que el peronismo va a llegar a una unidad. Cuando dicen que nos estamos peleando, no es así: nos estamos reproduciendo”, expresó.
Finalmente, se refirió a la situación en Tucumán y aseguró que el espacio se mantiene cohesionado. “Más allá de algunas diferencias, la gran mayoría del peronismo en Tucumán estamos unidos. Cuando llegue el momento de definir candidaturas, vamos a estar todos juntos”.