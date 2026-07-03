Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

- Creo que revelan el hecho de que tuvimos una gran industria editorial. Columba producía su propia materia prima, el papel, que provenía de sus plantaciones de árboles en Misiones. También poseía una imprenta en San Martín, provincia de Buenos Aires. En el libro está la foto de los talleres gráficos Blondatex. Por último, era dueña de su propia distribuidora, Toninter. Esta llevaba sus revistas a todos los kioscos de diarios a lo largo y a lo ancho del país. Columba llegó a vender, en el conjunto de sus publicaciones, más de dos millones de ejemplares mensuales, cuando nuestra población era de 25 millones.