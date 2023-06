El aporte de LA GACETA a la rica tradición de revistas culturales tucumanas

El arte, centro de interés

Es sin duda el arte el centro de interés de la revista y de su director. El arte en tanto contracara del creciente materialismo, de acuerdo con una extendida visión de la época. Sol y Nieve manifiesta el afán de matizar “el hoy monótono curso de la existencia materialista que llevamos en las provincias del norte, procurando hacer un poco de arte y cultivando la nota amable. No todo ha de girar alrededor del problema azucarero, de la alza o baja del ganado, o del comentario áspero que suscitan las pasiones políticas”. Para Castillo, la situación artística local a comienzos de la década de 1920 es muy promisoria: “al fin Tucumán en arte ha logrado salir del período analfabeto aldeano”, afirma, y destaca la existencia de “dos academias oficiales de bellas artes” y de una “docena de exposiciones al año”. “Hace 30 que en Buenos Aires no había una sola, como que fui yo el primero en hacerlas (en Florida)”, agrega, exagerando probablemente la nota. Las páginas de la revista difunden reproducciones de óleos del propio Castilllo y textos de su autoría sobre otros artistas. Son de particular interés las extensas semblanzas de Atilio Terragni y Juan Carlos Iramain.