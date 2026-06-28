Enseñame Tucumán: cerca de 4.500 estudiantes ya aceptaron el desafío de la segunda edición del concurso y se extiende el plazo de inscripción

Lo que comenzó el año pasado como una apuesta por volver a poner la historia tucumana en el centro de las aulas se convirtió en una propuesta educativa que crece con fuerza. Camino a su segunda edición, Enseñame Tucumán, el concurso para estudiantes del nivel secundario organizado por LA GACETA en articulación con el Ministerio de Educación, ya superó ampliamente la convocatoria de 2025: mientras que el año pasado participaron 180 escuelas y alrededor de 2.500 estudiantes, este año ya hay 288 instituciones inscriptas -más de la mitad de las 551 escuelas secundarias de la provincia- y cerca de 4.500 alumnos de cuarto, quinto y sexto año anotados para competir.