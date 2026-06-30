SociedadActualidad

Alerta en la ruta 307: advierten por hielo y escarcha en el sector del Observatorio de Ampimpa

La Dirección Provincial de Vialidad informó que se detectó la presencia de hielo y escarcha sobre la calzada en un tramo de la ruta 307. Recomiendan extremar las precauciones al circular por la zona.

PRECAUCIÓN. Recomiendan extremar los cuidados en la ruta provincial 307.
PRECAUCIÓN. Recomiendan extremar los cuidados en la ruta provincial 307. IMAGEN ILUSTRATIVA / ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

La Dirección Provincial de Vialidad emitió una advertencia para los conductores que transiten por la ruta provincial 307 debido a la presencia de hielo y escarcha sobre la calzada.

Según el organismo, la situación se registra en el kilómetro correspondiente al sector del Observatorio de Ampimpa, donde se detectó hielo y escarcha en forma dispersa sobre la carpeta asfáltica.

Ante estas condiciones, se recomendó circular con extrema precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos para evitar accidentes.

Las autoridades solicitaron a quienes deban transitar por ese tramo que extremen los cuidados, especialmente durante las primeras horas del día, donde las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada.

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