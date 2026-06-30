Alerta en la ruta 307: advierten por hielo y escarcha en el sector del Observatorio de Ampimpa

La Dirección Provincial de Vialidad emitió una advertencia para los conductores que transiten por la ruta provincial 307 debido a la presencia de hielo y escarcha sobre la calzada.
Según el organismo, la situación se registra en el kilómetro correspondiente al sector del Observatorio de Ampimpa, donde se detectó hielo y escarcha en forma dispersa sobre la carpeta asfáltica.
Ante estas condiciones, se recomendó circular con extrema precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos para evitar accidentes.
Las autoridades solicitaron a quienes deban transitar por ese tramo que extremen los cuidados, especialmente durante las primeras horas del día, donde las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada.