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¿Cómo estará el tiempo este viernes 3 de julio en Tucumán?

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

FRÍO POLAR. Cómo continúa el tiempo en Tucumán.
FRÍO POLAR. Cómo continúa el tiempo en Tucumán. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un viernes 3 de julio muy frío en Tucumán, con temperaturas entre 5°C y 9°C debido a la persistencia de una ola polar.
  • La jornada presentará niebla matinal que reducirá la visibilidad en rutas, cielo mayormente nublado, vientos leves del noreste y nula probabilidad de lluvias.
  • Se prevé una leve recuperación de las temperaturas durante el fin de semana, con una máxima de 13°C el sábado, aunque persistirá el ambiente invernal en la provincia.
Resumen generado con IA

Los tucumanos deberán prepararse para otro día con bajas temperaturas. De acuerdo con el pronóstico oficial, este viernes 3 de julio se presentará frío, con niebla durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 9°C, por lo que continuará el ambiente invernal en toda la provincia.

Pronóstico del tiempo para este viernes 3 de julio en Tucumán

Según el informe meteorológico, las condiciones del tiempo serán las siguientes:

Madrugada: parcialmente nublado, 5°C.

Mañana: presencia de niebla, 5°C.

Tarde: mayormente nublado, 9°C.

Noche: mayormente nublado, 7°C.

Además, la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias.

Viento y condiciones generales

El viento soplará desde el sector noreste (NE) durante gran parte del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Durante la madrugada, el viento será leve, proveniente del sudoeste (SO), con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

La combinación de temperaturas bajas y niebla durante las primeras horas podría reducir la visibilidad, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y accesos a San Miguel de Tucumán.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido indica que las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente durante el fin de semana. Para el sábado se espera una máxima de 13°C, mientras que el domingo las condiciones se mantendrían similares, con ambiente fresco y cielo mayormente nublado.

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