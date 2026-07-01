La ola polar no da tregua en Argentina: cuánto tiempo seguirá y cuáles son las zonas más afectadas

Resumen para apurados
- Una ola de frío polar por una masa de aire antártico afecta al centro y norte de Argentina desde inicios de julio, provocando temperaturas extremas hasta la próxima semana.
- El fenómeno, causado por un frente estacionario, genera temperaturas de hasta 10°C bajo lo normal, lloviznas y heladas consecutivas que complican la actividad agropecuaria.
- Se prevé que el núcleo frío comience a retirarse paulatinamente a partir del lunes, marcando un lento ascenso térmico y el fin de los riesgos meteorológicos más severos.
Argentina atraviesa una ola de frío polar marcada por temperaturas excepcionalmente bajas, producto del avance sostenido de una masa de aire de origen antártico que se mantiene instalada sobre gran parte del país. El fenómeno provoca registros térmicos muy por debajo de los valores habituales para el arranque de julio, en un escenario de fuerte inestabilidad climática invernal. En este contexto, la pregunta que se repite en Tucumán y en el resto del país es la misma: ¿hasta cuándo se extenderá?
Según un informe del sitio especializado Metrored Argentina, el modelo meteorológico ECMWF continúa mostrando anomalías térmicas negativas muy marcadas, especialmente entre el centro y el norte argentino.
En esas zonas las temperaturas se ubicarán entre 6°C y 10°C por debajo de los valores climatológicos para esta época del año. Esta situación favorece la ocurrencia de heladas fuertes y, en algunos sectores, muy fuertes.
La irrupción de aire polar, que ya ha provocado temperaturas extremadamente bajas en el sector patagónico, continuará generando heladas intensas en distintos sectores productivos, con riesgo especialmente en la actividad agropecuaria, debido a la persistencia de las heladas durante varias jornadas consecutivas.
Los pronósticos indican que el núcleo de aire frío permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del territorio argentino hasta los primeros días de la próxima semana. Esto permitirá que cada amanecer continúe presentando temperaturas mínimas muy bajas, especialmente bajo condiciones de cielo despejado y vientos débiles.
El aire polar se mantendrá estacionario varios días más
El informe señaló que las anomalías térmicas previstas para el jueves muestran un extenso dominio de valores negativos desde el norte de la Patagonia hasta el norte argentino. En provincias como Córdoba, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Formosa y Corrientes se esperan desvíos de hasta 10°C por debajo de los valores normales.
Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 2 de julio
El SMN anticipa lloviznas durante la madrugada, lluvias aisladas por la mañana y una temperatura máxima de apenas 10°C. El pronóstico extendido indica que el tiempo continuará frío durante los próximos días, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 4°C y 6°C y máximas de entre 11°C y 16°C, con mejoras graduales hacia el inicio de la próxima semana.