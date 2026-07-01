La ola polar no da tregua en Argentina: cuánto tiempo seguirá y cuáles son las zonas más afectadas

Argentina atraviesa una ola de frío polar marcada por temperaturas excepcionalmente bajas, producto del avance sostenido de una masa de aire de origen antártico que se mantiene instalada sobre gran parte del país. El fenómeno provoca registros térmicos muy por debajo de los valores habituales para el arranque de julio, en un escenario de fuerte inestabilidad climática invernal. En este contexto, la pregunta que se repite en Tucumán y en el resto del país es la misma: ¿hasta cuándo se extenderá?