SociedadActualidad

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 30 de junio

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

LLOVIZNAS. Según el pronóstico, hay grandes posibilidades de que se produzcan lloviznas en Tucumán
LLOVIZNAS. Según el pronóstico, hay grandes posibilidades de que se produzcan lloviznas en Tucumán ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 30 de junio en Tucumán un clima frío y estable, con temperaturas de entre 7°C y 15°C sin lluvias.
  • La jornada iniciará con neblinas matinales que afectarán la visibilidad, mientras que hacia la noche se prevén ráfagas de viento del noroeste de hasta 50 km/h.
  • Se proyecta una semana de frío extremo con un pico el jueves, cuando la mínima descenderá a 3°C, exigiendo extremar cuidados de salud y vialidad.
Resumen generado con IA

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes con temperaturas bajas en Tucumán. La mínima será de 7°C, la máxima alcanzará los 15°C y no se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

El pronóstico del clima para Tucumán

Los tucumanos tendrán un martes 30 de junio con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y un ambiente frío desde las primeras horas del día. De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura oscilará entre los 7°C de mínima y los 15°C de máxima, mientras que la probabilidad de lluvias será nula durante todo el día.

La mañana comenzará con neblina y una temperatura cercana a los 7°C, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y calles debido a la reducción de la visibilidad en algunos sectores.

Con el correr de las horas, el cielo permanecerá parcialmente nublado, permitiendo un leve ascenso de la temperatura hasta alcanzar los 15°C durante la tarde.

Viento del norte y ráfagas por la noche

El viento soplará del sector norte y noreste durante gran parte del día, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h.

Hacia la noche, el viento rotará al noroeste y podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la semana?

El pronóstico extendido indica que continuará el tiempo estable, con mañanas frías y tardes templadas:

Miércoles: mínima de 7°C y máxima de 13°C.

Jueves: mínima de 3°C y máxima de 7°C, el día más frío de la semana.

Viernes: mínima de 3°C y máxima de 9°C.

Sábado: mínima de 4°C y máxima de 10°C.

Domingo: mínima de 6°C y máxima de 17°C, con un marcado ascenso de la temperatura.

Recomendaciones para este martes

Abrigarse durante las primeras horas de la mañana debido a las bajas temperaturas.

Conducir con precaución en zonas con neblina.

Tener en cuenta las ráfagas de viento previstas para la noche, especialmente quienes circulen por rutas o realicen actividades al aire libre.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 29 de junio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 29 de junio

Cómo estará el tiempo este miércoles 24 de junio en Tucumán

Cómo estará el tiempo este miércoles 24 de junio en Tucumán

Cómo estará el tiempo en el NOA: la temperatura prevista para cada provincia este fin de semana

Cómo estará el tiempo en el NOA: la temperatura prevista para cada provincia este fin de semana

Clima en Tucumán: el fin de semana tendrá un día primaveral

Clima en Tucumán: el fin de semana tendrá un día primaveral

Frío extremo en Tucumán: rige una alerta amarilla y estas son las zonas afectadas

Frío extremo en Tucumán: rige una alerta amarilla y estas son las zonas afectadas

Lo más popular
Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”
1

Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio
2

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina
3

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
4

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales
5

Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales

Ranking notas premium
Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
1

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
2

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027
3

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

La política, en el país de las maravillas
4

La política, en el país de las maravillas

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos
5

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos

Más Noticias
Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”

Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”

Qué es la bomba polar que hará caer hasta 4°C menos de lo habitual la temperatura esta semana

Qué es la "bomba polar" que hará caer hasta 4°C menos de lo habitual la temperatura esta semana

Sismo en Córdoba: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Sismo en Córdoba: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas para la salud este lunes

Alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas para la salud este lunes

Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Comentarios