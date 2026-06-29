Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 30 de junio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 30 de junio en Tucumán un clima frío y estable, con temperaturas de entre 7°C y 15°C sin lluvias.
- La jornada iniciará con neblinas matinales que afectarán la visibilidad, mientras que hacia la noche se prevén ráfagas de viento del noroeste de hasta 50 km/h.
- Se proyecta una semana de frío extremo con un pico el jueves, cuando la mínima descenderá a 3°C, exigiendo extremar cuidados de salud y vialidad.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes con temperaturas bajas en Tucumán. La mínima será de 7°C, la máxima alcanzará los 15°C y no se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
El pronóstico del clima para Tucumán
Los tucumanos tendrán un martes 30 de junio con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y un ambiente frío desde las primeras horas del día. De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura oscilará entre los 7°C de mínima y los 15°C de máxima, mientras que la probabilidad de lluvias será nula durante todo el día.
La mañana comenzará con neblina y una temperatura cercana a los 7°C, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y calles debido a la reducción de la visibilidad en algunos sectores.
Con el correr de las horas, el cielo permanecerá parcialmente nublado, permitiendo un leve ascenso de la temperatura hasta alcanzar los 15°C durante la tarde.
Viento del norte y ráfagas por la noche
El viento soplará del sector norte y noreste durante gran parte del día, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h.
Hacia la noche, el viento rotará al noroeste y podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, aunque sin probabilidades de precipitaciones.
¿Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la semana?
El pronóstico extendido indica que continuará el tiempo estable, con mañanas frías y tardes templadas:
Miércoles: mínima de 7°C y máxima de 13°C.
Jueves: mínima de 3°C y máxima de 7°C, el día más frío de la semana.
Viernes: mínima de 3°C y máxima de 9°C.
Sábado: mínima de 4°C y máxima de 10°C.
Domingo: mínima de 6°C y máxima de 17°C, con un marcado ascenso de la temperatura.
Recomendaciones para este martes
Abrigarse durante las primeras horas de la mañana debido a las bajas temperaturas.
Conducir con precaución en zonas con neblina.
Tener en cuenta las ráfagas de viento previstas para la noche, especialmente quienes circulen por rutas o realicen actividades al aire libre.