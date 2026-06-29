Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 30 de junio

El pronóstico del clima para Tucumán

Los tucumanos tendrán un martes 30 de junio con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y un ambiente frío desde las primeras horas del día. De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura oscilará entre los 7°C de mínima y los 15°C de máxima, mientras que la probabilidad de lluvias será nula durante todo el día.