De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Ricardo el estilista

"Lo de peluquería salió como accidente", admite. Caminando por La Cañada vio una esquina que confundió con una heladería y era un salón, "Shampoo". Volvió mil veces a pedir trabajo como peluquero. "No sabía ni agarrar el cepillo", reconoce. Lo tomaron, lo echaron el mismo día y él insistió hasta rogar que lo dejaran barrer el piso y llevar las toallas a la lavandería. "Déjalo", dijeron los dueños. Aprendió mirando. A los tres meses cortaba flequillos y con el tiempo llegó a atender 23 clientas por día. Cuando la sociedad que manejaba el salón se disolvió, una de las dueñas se fue con un grupo de peluqueros, lo llevó con ella y le ofreció quedarse con el negocio, pese a que él apenas tenía tres años de oficio. No tenía un peso para pagarlo. "Pagalo con tu trabajo", le aconsejó su papá. Así, a los 23 años, se convirtió en dueño de su propia peluquería, que administró durante siete años.