Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 29 de junio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes 29 de junio en Tucumán una jornada fría con cielo parcialmente nublado, una mínima de 8°C y una máxima de 15°C.
- La mañana registrará vientos del norte y 8°C, templándose por la tarde hasta los 15°C con vientos del sudoeste. La probabilidad de precipitaciones será casi nula, de entre 0 y 10%.
- Según el pronóstico extendido, estas condiciones meteorológicas estables y el ambiente frío por las mañanas se mantendrán durante los próximos días sin lluvias a la vista.
Este lunes 29 de junio, Tucumán tendrá un día con cielo parcialmente nublado, temperaturas bajas durante las primeras horas y una tarde agradable. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C.
El pronóstico del clima para Tucumán
Durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 8°C y vientos del norte entre 23 y 31 km/h.
En la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura que se mantendrá en 8°C y vientos del norte de entre 13 y 22 km/h.
Por la tarde, el termómetro llegará a los 15°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, entre 0 y 10%.
Finalmente, durante la noche volverá a presentarse un cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada de 9°C y vientos del sudoeste de entre 7 y 12 km/h.
Según el pronóstico extendido, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante los próximos días, con ambiente frío por las mañanas y sin lluvias importantes previstas para el inicio de la semana.