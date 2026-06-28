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Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 29 de junio

Conocé el proóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

FRÍO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes
FRÍO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes LA GACETA / FOTO ANALIA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes 29 de junio en Tucumán una jornada fría con cielo parcialmente nublado, una mínima de 8°C y una máxima de 15°C.
  • La mañana registrará vientos del norte y 8°C, templándose por la tarde hasta los 15°C con vientos del sudoeste. La probabilidad de precipitaciones será casi nula, de entre 0 y 10%.
  • Según el pronóstico extendido, estas condiciones meteorológicas estables y el ambiente frío por las mañanas se mantendrán durante los próximos días sin lluvias a la vista.
Resumen generado con IA

Este lunes 29 de junio, Tucumán tendrá un día con cielo parcialmente nublado, temperaturas bajas durante las primeras horas y una tarde agradable. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C.

El pronóstico del clima para Tucumán

Durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 8°C y vientos del norte entre 23 y 31 km/h.

En la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura que se mantendrá en 8°C y vientos del norte de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, el termómetro llegará a los 15°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, entre 0 y 10%.

Finalmente, durante la noche volverá a presentarse un cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada de 9°C y vientos del sudoeste de entre 7 y 12 km/h.

Según el pronóstico extendido, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante los próximos días, con ambiente frío por las mañanas y sin lluvias importantes previstas para el inicio de la semana.

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