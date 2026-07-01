Alerta del SMN: llega un frente frío con descenso de temperatura, nevadas y tormentas en varias provincias
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un cambio de tiempo para este miércoles con bajas temperaturas y emitió alertas amarillas y naranjas por nevadas, fuertes vientos y tormentas en distintas regiones del país.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas en Argentina para este miércoles por un frente frío que causará nevadas, vientos y tormentas, afectando la salud y las actividades en varias provincias.
- Tras un inicio de semana templado en el AMBA, rigen alertas naranja por nieve en Mendoza, amarilla en Neuquén, vientos de hasta 100 km/h en el oeste y tormentas en el noreste.
- Las bajas temperaturas de entre 0 y 3 °C impactarán la salud de grupos de riesgo, mientras que el temporal complicará la circulación vial, por lo que se pide seguir los reportes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de un frente frío que provocará un importante descenso de las temperaturas en gran parte de la Argentina. Tras un inicio de semana con condiciones más templadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo informó que el cambio de tiempo comenzará este miércoles y estará acompañado por alertas de distinto nivel por nevadas, vientos intensos y tormentas.
Además del brusco descenso térmico, varias provincias quedaron bajo advertencias meteorológicas debido a fenómenos que podrían afectar el desarrollo de las actividades habituales y, en algunos casos, representar riesgos para la población.
Alerta por frío: cuáles son las provincias afectadas
El SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para gran parte del territorio nacional. La advertencia alcanza a Buenos Aires —excepto el sector sur—, Entre Ríos, Córdoba, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Según explicó el organismo, estas condiciones pueden generar un impacto leve a moderado en la salud, especialmente entre los grupos considerados de mayor riesgo, como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
En las zonas alcanzadas por el alerta, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 0 °C y los 3 °C, dependiendo de cada región.
Nevadas, fuertes vientos y tormentas bajo alerta
Entre los fenómenos más significativos se encuentra una alerta naranja por nevadas en Mendoza, donde se esperan precipitaciones persistentes, con acumulaciones estimadas entre 5 y 10 centímetros de nieve, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superiores. En áreas de menor altitud, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve.
En tanto, Neuquén permanece bajo alerta amarilla por nevadas, con acumulaciones previstas de entre 10 y 15 centímetros, un escenario que podría ocasionar inconvenientes temporales en la circulación y otras actividades.
El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. En la alta cordillera se esperan velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, reduciendo la visibilidad en algunos sectores.
Por último, rige una alerta amarilla por tormentas para Misiones, Corrientes y Formosa. En estas provincias se pronostican lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y la posibilidad de caída ocasional de granizo. Además, los acumulados de precipitación podrían oscilar entre los 40 y los 70 milímetros.
Frente a este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de sus pronósticos y alertas oficiales, especialmente en las zonas alcanzadas por las advertencias vigentes.