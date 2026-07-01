Alerta del SMN: llega un frente frío con descenso de temperatura, nevadas y tormentas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de un frente frío que provocará un importante descenso de las temperaturas en gran parte de la Argentina. Tras un inicio de semana con condiciones más templadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo informó que el cambio de tiempo comenzará este miércoles y estará acompañado por alertas de distinto nivel por nevadas, vientos intensos y tormentas.