Seguridad

En la terminal de Córdoba: secuestraron más de 23 kilos de cocaína ocultos en un ómnibus de larga distancia

Personal de la Policía Federal halló 22 bloques de cocaína valuados en unos U$S480.000. Dos mujeres fueron detenidas por orden de la Justicia Federal.

La Policía Federal secuestró 22 bloques de cocaína en la terminal de ómnibus de Córdoba.
La Policía Federal secuestró 22 bloques de cocaína en la terminal de ómnibus de Córdoba.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • La Policía Federal secuestró más de 23 kilos de cocaína y detuvo a dos mujeres en la terminal de Córdoba durante un control preventivo a un ómnibus proveniente de Jujuy.
  • En la "Operación Pan con Manteca", el can detector alertó sobre el equipaje. Los 22 ladrillos estaban camuflados con mostaza y marcados con el sello de un delfín.
  • La Justicia Federal investiga la procedencia del cargamento, valuado en 480.000 dólares, buscando desarticular la red de narcotráfico que opera en rutas del norte del país.
Resumen generado con IA

La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró más de 23 kilogramos de cocaína durante un operativo realizado en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba, en el marco de la denominada "Operación Pan con Manteca". 

El procedimiento permitió interceptar un cargamento de estupefacientes oculto en el equipaje de dos pasajeras que viajaban en un colectivo de larga distancia y provenían de Jujuy. La droga fue valuada en aproximadamente U$S480.000 en el mercado ilegal y las dos mujeres quedaron detenidas por disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Antidrogas Córdoba. Durante un control preventivo efectuado sobre un ómnibus de larga distancia, el can detector de narcóticos "Manteca" realizó un marcaje positivo sobre el equipaje de dos pasajeras, alertando sobre la posible presencia de sustancias ilícitas.

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A partir de esa señal, los investigadores abrieron y requisaron los bolsos, donde encontraron 22 bloques compactos de clorhidrato de cocaína con un peso total superior a los 23 kilogramos. Los paquetes estaban envueltos en plástico y embebidos en mostaza, una modalidad utilizada para intentar camuflar el olor del estupefaciente y dificultar su detección. Además, presentaban un sello en bajo relieve con la silueta de un delfín, distintivo empleado en el circuito del narcotráfico para identificar el origen y el grado de pureza de la sustancia.

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Por disposición de la Fiscalía Federal 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, y de la Secretaría Penal, dirigida por Gonzalo Olmedo, se ordenó el secuestro de la totalidad de la droga y la detención de las dos mujeres involucradas, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

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