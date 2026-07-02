En la terminal de Córdoba: secuestraron más de 23 kilos de cocaína ocultos en un ómnibus de larga distancia

A partir de esa señal, los investigadores abrieron y requisaron los bolsos, donde encontraron 22 bloques compactos de clorhidrato de cocaína con un peso total superior a los 23 kilogramos. Los paquetes estaban envueltos en plástico y embebidos en mostaza, una modalidad utilizada para intentar camuflar el olor del estupefaciente y dificultar su detección. Además, presentaban un sello en bajo relieve con la silueta de un delfín, distintivo empleado en el circuito del narcotráfico para identificar el origen y el grado de pureza de la sustancia.