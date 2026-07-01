Seguridad

Secuestraron 71 kilos de marihuana durante un operativo en la frontera con Bolivia

La Policía Federal halló la droga abandonada entre la vegetación, tras la fuga de dos sospechosos en un procedimiento realizado sobre la ruta nacional 50.

Secuestro de droga. PFA
Secuestro de droga. PFA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía Federal secuestró 71 kilos de marihuana en Salta, cerca de la frontera con Bolivia, tras abortar un intento de transporte por parte de dos sospechosos fugitivos.
  • En la ruta 50, los agentes divisaron a dos hombres que escaparon al monte. Un rastrillaje con el can detector Jack permitió hallar la droga en 65 paquetes ocultos en la maleza.
  • Este secuestro de 71 kilos evita la distribución de la droga en el mercado ilegal y destaca la necesidad de reforzar los controles y el rastreo en zonas fronterizas calientes.
Resumen generado con IA

Más de 70 kilogramos de marihuana fueron secuestrados por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) durante un operativo realizado en la zona de Orán, en Salta, en el marco de una investigación orientada a detectar maniobras de transporte y acopio de estupefacientes provenientes de Bolivia.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán sobre la ruta nacional 50, a la altura del kilómetro 33, en inmediaciones de la Finca El Prado, mientras los investigadores realizaban recorridas preventivas con dirección a la localidad de Aguas Blancas.

Durante el operativo, los efectivos observaron a dos individuos que salían de una zona montuosa transportando voluminosos bultos sobre sus espaldas. Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron la ruta y volvieron a internarse en el monte, aprovechando la densa vegetación para escapar.

Ante esa situación, los uniformados iniciaron un rastrillaje a pie por el lugar y localizaron ocultos entre la maleza dos grandes bultos de arpillera abandonados por los fugitivos.

En el interior de los paquetes encontraron 65 envoltorios de distintos tamaños que, tras la intervención del can detector de narcóticos "Jack", fueron identificados como marihuana.

Como resultado del procedimiento, la fuerza federal secuestró un total de 71 kilogramos de cannabis, evitando que la carga fuera incorporada a los circuitos de comercialización ilegal.

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