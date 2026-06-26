Seguridad

Confirmaron la condena a una modelo de Orán por el transporte de 15 kilos de marihuana

La Justicia Federal la había condenado a siete años de prisión por transportar drogas junto con su pareja.

La imputada Martina Oliva junto a su defensa durante la audiencia en marzo pasado en la que fue condenada a siete años de prisión. Foto: Sebastián Rodríguez - Ministerio Público Fiscal
La imputada Martina Oliva junto a su defensa durante la audiencia en marzo pasado en la que fue condenada a siete años de prisión. Foto: Sebastián Rodríguez - Ministerio Público Fiscal
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal de Casación confirmó en junio la condena a 7 años de prisión de la modelo Martina Oliva por transportar 15 kilos de marihuana en Salta como organizadora.
  • Oliva y su pareja fueron detenidos en la ruta 9 mientras oficiaban de punteros de un vehículo con la droga, tras una investigación iniciada por la fiscalía federal en 2024.
  • La resolución ratifica la acusación fiscal sobre el rol jerárquico de los líderes y consolida las penas de prisión efectiva dictadas para desarticular la red de narcotráfico.
Resumen generado con IA

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó la impugnación presentada por su defensa y confirmó la condena de la modelo oranense Martina Oliva a 7 años de prisión, medida que en marzo pasado le había impuesto el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta como coautora en una maniobra de transporte de 15 kilos de marihuana.

De este modo, en su resolución del 17 de junio pasado, los camaristas Ángela Ledesma, Daniel Petrone y Javier Carbajo ratificaron la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF). 

En la resolución, los jueces coincidieron en el análisis negativo de los agravios aludidos por la defensa de Oliva para revocar la calificación penal. Sin embargo, la jueza Ledesma propuso reducir la pena impuesta a seis años de prisión, pero sus colegas discreparon.

El caso

La investigación fue impulsada en 2024 por el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.

El 5 de febrero de 2025, alrededor de las 7, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que estaba apostado en la ruta nacional 9, a la altura del expeaje Aunor de la ciudad de Salta, detuvo a Oliva, su pareja Gustavo Joaquín Tolaba y Ángela Cuenca, que circulaban en una camioneta Toyota Hilux que oficiaba de coche puntero.  

De acuerdo con la acusación sostenida por la Fiscalía -tanto en la etapa de investigación como en el juicio-, la pareja ocupaba un lugar central en la organización encargada del traslado de estupefacientes.

Detrás de la camioneta, circulaba un automóvil Citroën C3 Aircross, que era conducido por Benjamín Delgado en compañía de Juan Romero y Roberto Leitón. En ese vehículo eran transportados 15 kilos de marihuana que habían sido acondicionados la noche anterior en la ciudad de Orán. 

Al advertir el procedimiento policial sobre la camioneta, Delgado realizó una maniobra evasiva: frenó de repente, giró en U y emprendió la fuga, que se extendió por varios kilómetros hasta una finca ubicada en el límite con la provincia de Jujuy. Durante la persecución, los ocupantes del automóvil arrojaron los paquetes de droga por las ventanillas. Finalmente, los tres fueron detenidos.

Según la pesquisa, el cargamento estaba destinado a José Burgos, un revendedor de la zona norte de la ciudad de Salta que abastecía distintos puntos de comercialización de estupefacientes y que también resultó condenado.

El caso llego a juicio ante el Tribunal Oral Federal 1, presidido por la jueza María Alejandra Cataldi e integrado por sus colegas Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek, como vocales. 

El 12 de marzo pasado, condenaron a Oliva a siete años de prisión efectiva, mientras que a Tolaba le impusieron una pena unificada de 10 años, como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Las otras cinco personas involucradas fueron condenadas a través de acuerdos plenos. 

En la sentencia, el tribunal tuvo por acreditada la teoría del MPF en cuanto a que Tolaba, quien era comerciante en Orán, y su pareja, exreina de la belleza de esa ciudad, tuvieron un rol superior al del resto de los participantes, con su intervención en la planificación, coordinación y ejecución de la maniobra.

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