La probable formación de Los Pumas para debutar ante Escocia en el Nations Championship

Resumen para apurados
- Los Pumas debutarán ante Escocia en el Nations Championship este sábado 4 de julio en Córdoba, obligados a rearmar su equipo por múltiples bajas clave.
- El entrenador Felipe Contepomi rearmó la alineación titular ante las ausencias por lesión de Gallo, González, Rubiolo y Chocobares, además de la licencia de Marcos Kremer.
- Este debut marcará el inicio de la temporada internacional y evaluará la capacidad del plantel renovado para consolidar nuevas variantes tácticas frente a rivales de élite.
Los Pumas ultiman detalles para su debut en el Nations Championship 2026. Este sábado 4 de julio, el seleccionado argentino recibirá a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro que marcará el inicio de una nueva temporada internacional.
Para este compromiso, Felipe Contepomi debió rearmar el equipo debido a una serie de ausencias importantes que obligaron a modificar varias posiciones del XV titular.
La probable formación de Los Pumas
De acuerdo con las últimas pruebas realizadas por el cuerpo técnico, Argentina saldría a la cancha con la siguiente alineación:
15- Santiago Carreras; 14- Bautista Delguy o Rodrigo Isgró, 13- Lucio Cinti, 12- Matías Moroni, 11- Mateo Carreras; 10- Tomás Albornoz, 9- Gonzalo García; 8- Joaquín Oviedo, 7- Santiago Grondona, 6- Pablo Matera; 5- Franco Molina o Matías Alemanno, 4- Guido Petti; 3- Pedro Delgado, 2- Julián Montoya y 1- Mayco Vivas.
Las bajas que complican a Contepomi
El entrenador argentino no podrá contar con varias piezas habituales del seleccionado.
Entre las ausencias sobresalen Thomas Gallo, Juan Martín González, Pedro Rubiolo y Santiago Chocobares, todos descartados por lesión.
A ellos se suma Marcos Kremer, quien recibió una licencia por paternidad, además de Justo Piccardo, que continúa afectado por su participación en la definición del Top 14 de Francia.
Los cambios más importantes
Una de las principales modificaciones estará en el fondo de la cancha. La ausencia de Juan Cruz Mallía provocará que Santiago Carreras vuelva a desempeñarse como fullback, mientras que Tomás Albornoz asumiría la conducción del equipo como apertura.
En la primera línea, Mayco Vivas ingresará en lugar del lesionado Thomas Gallo.
Por su parte, el centro de la cancha también presentará novedades. Sin Santiago Chocobares, Contepomi apostaría por la experiencia de Matías Moroni y Lucio Cinti para conformar la pareja de centros.
Con varias caras nuevas y un equipo obligado a reinventarse, Los Pumas buscarán comenzar con el pie derecho el Nations Championship frente a un rival que llega con sed de revancha tras la derrota sufrida en el último enfrentamiento entre ambos seleccionados.