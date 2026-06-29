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Con presencia tucumana, Los Pumitas se preparan para enfrentar a Irlanda en el Mundial M20

Tomás Dande, Simón Pfister y Benjamín Farías Cerioni son parte del seleccionado que ya brilló en el debut ante Estados Unidos y ahora ajusta detalles para el choque de este jueves ante el poderoso conjunto europeo.

PUMITAS DEL NORTE. Simón Pfister, Benjamín Farías Cerioni, el salteño Pedro Coll y Tomás Dande posan con la camiseta del seleccionado juvenil.
PUMITAS DEL NORTE. Simón Pfister, Benjamín Farías Cerioni, el salteño Pedro Coll y Tomás Dande posan con la camiseta del seleccionado juvenil.
Hace 1 Hs

Tras arrollar a Estados Unidos por 78-14 en su estreno en el Mundial M20 (la victoria más abultada en la historia del seleccionado nacional en la categoría), Los Pumitas ya ajustan detalles para enfrentar a Irlanda por la segunda fecha del Grupo C. 

Tomás Dande (tercera línea de Huirapuca), Simón Pfister (apertura de Tucumán Rugby) y Benjamín Farías Cerioni (pilar de Universitario) son los tres tucumanos que forman parte del plantel argentino, el cual mostró un juego ofensivo implacable y una solidez colectiva que lo posiciona de gran manera de cara a lo que viene. 

El próximo compromiso del equipo entrenado por Nicolás Fernández Miranda será este jueves desde las 8.30, con transmisión en vivo a través de ESPN. 

Del otro lado esperará el poderoso conjunto irlandés, que viene de caer en un ajustado encuentro frente a Inglaterra por 34-27 y saldrá a jugarse la clasificación a la siguiente ronda.

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