Los Pumas confirmaron el plantel para el Nations Championship con fuerte presencia tucumana
Felipe Contepomi dio a conocer la lista para la ventana de julio, en la que Argentina debutará en el nuevo certamen internacional. Luciano Asevedo, jugador de Tarucas, aparece como una de las novedades dentro del grupo de desarrollo.
Resumen para apurados
- Felipe Contepomi confirmó el plantel de Los Pumas para debutar en el Nations Championship en julio en Argentina, buscando consolidar el equipo ante rivales europeos.
- La lista destaca por una fuerte presencia tucumana, incluyendo a figuras como Mateo Carreras y la novedad de Luciano Asevedo, convocado como jugador de desarrollo desde Tarucas.
- Esta ventana servirá para afianzar el recambio generacional de Los Pumas y ratifica el rol clave de la provincia de Tucumán como semillero histórico del rugby nacional.
Los Pumas ya tienen plantel confirmado para el inicio del Nations Championship 2026. El seleccionado argentino, conducido por Felipe Contepomi, afrontará en julio una exigente ventana internacional en suelo local, que marcará además el debut del equipo en el nuevo certamen que reúne a las principales potencias del rugby de ambos hemisferios.
La lista tiene nombres de experiencia, jugadores consolidados en el plano internacional y también algunas apuestas pensando en el futuro. En ese último grupo aparece una de las novedades más importantes desde la mirada tucumana: la convocatoria de Luciano Asevedo, jugador de Tarucas, la franquicia que representa a la región en el Súper Rugby Américas.
Asevedo fue incluido como uno de los jugadores de “desarrollo”, una estrategia que Contepomi ya utilizó en temporadas anteriores para comenzar a integrar a jóvenes talentos al sistema de Los Pumas. El forward llega sin caps internacionales, pero con el impulso de haber tenido competencia de alto nivel durante el año.
Asevedo, la apuesta de desarrollo que llega desde Tarucas
La presencia del mendocino Luciano Asevedo no pasa inadvertida. Su convocatoria representa otro paso importante para Tarucas, que sigue consolidándose como una plataforma de proyección para jugadores del país.
El jugador aparece dentro del grupo de forwards sin partidos oficiales con Los Pumas y es uno de los seis convocados que participaron este año en el Súper Rugby Américas. Su inclusión no necesariamente implica minutos inmediatos, pero sí marca una señal clara: el staff técnico lo tiene en el radar y busca sumarlo al trabajo cotidiano del seleccionado.
En un plantel con fuerte competencia interna, formar parte de una concentración de Los Pumas ya supone una experiencia clave. Para Asevedo, será una oportunidad para medirse con los mejores, absorber conceptos y comenzar a entender las exigencias del rugby internacional.
Los tucumanos vuelven a decir presente
Tucumán tendrá una presencia importante en la convocatoria. Tomás Albornoz, con 21 caps, aparece como una de las piezas relevantes en la conducción del equipo. El apertura viene consolidándose como una alternativa de peso y será una de las cartas del seleccionado para manejar los tiempos de juego.
Mateo Carreras, con 33 caps, también integra la lista. El wing continúa siendo una de las principales amenazas ofensivas de Los Pumas gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper defensas en espacios reducidos.
Gonzalo García, centro con 16 caps, es otro de los representantes tucumanos en el grupo de backs. A ellos se suma Francisco Coria Marchetti, pilar con ocho caps, que aporta presencia en una zona siempre determinante como el scrum.
La ventana de julio tendrá tres compromisos exigentes para Argentina. El debut será el 4 de julio frente a Escocia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el 11, Los Pumas enfrentarán a Gales en el estadio Bicentenario de San Juan. El cierre será el 18, ante Inglaterra, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Todos los partidos se jugarán a las 16. Además, el seleccionado realizará un entrenamiento a puertas abiertas en el Mario Alberto Kempes, con entrada libre para el público.
Para Contepomi, el objetivo será seguir afianzando una estructura competitiva y sostener el crecimiento mostrado durante el último año. Para Tucumán, la lista vuelve a confirmar algo que ya no sorprende: la provincia sigue teniendo peso propio en Los Pumas.