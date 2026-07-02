Los Pumas reciben a Escocia: cómo está el historial antes del debut en el Nations Championship
Argentina iniciará su camino en el Nations Championship 2026 frente al seleccionado escocés en Córdoba. El historial refleja una paridad absoluta, aunque el último antecedente favorece al equipo de Felipe Contepomi.
Resumen para apurados
- Los Pumas debutarán contra Escocia el sábado 4 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, dando inicio al Nations Championship 2026.
- Con un historial de 13 victorias escocesas y 12 argentinas, el último cruce terminó a favor de Los Pumas por 33-24 en noviembre de 2025 en Murrayfield.
- El partido inicia la temporada del equipo de Felipe Contepomi en un torneo clave, con una Escocia sedienta de revancha ante un rival históricamente muy equilibrado.
Los Pumas volverán a verse las caras con Escocia este sábado 4 de julio, cuando debuten en el Nations Championship 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro marcará el inicio de una nueva temporada para el seleccionado argentino y sumará un nuevo capítulo a una de las rivalidades más equilibradas del rugby internacional.
Aunque el historial favorece levemente al conjunto europeo, la diferencia es mínima y Argentina llega fortalecida por el último antecedente entre ambos equipos.
Cómo está el historial entre Los Pumas y Escocia
A lo largo de la historia, Los Pumas y Escocia se enfrentaron en 25 oportunidades.
El balance muestra una leve ventaja para el seleccionado del Cardo:
- Escocia ganó 13 partidos.
- Los Pumas se impusieron en 12 ocasiones.
Las victorias más recordadas de Argentina
Más allá de la paridad en el historial, Los Pumas lograron imponerse en algunos de los partidos más importantes frente a Escocia.
Uno de ellos fue el triunfo por 19-13 en los cuartos de final del Mundial de Francia 2007, una victoria histórica que abrió el camino hacia la mejor actuación argentina en una Copa del Mundo.
Cuatro años más tarde, en el Mundial de Nueva Zelanda 2011, el conjunto nacional volvió a festejar al derrotar a los escoceses por un ajustado 13-12 durante la fase de grupos.
El último antecedente
La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron fue el 16 de noviembre de 2025, en el estadio de Murrayfield.
En aquella oportunidad, Los Pumas se quedaron con una valiosa victoria por 33-24 tras una gran remontada, un resultado que todavía permanece muy presente en el plantel escocés.
De hecho, en la previa del nuevo cruce, Rory Darge reconoció que Argentina es "un equipo muy difícil de enfrentar", mientras que Sione Tuipulotu admitió que el grupo aún tiene "la espina" por aquella derrota y buscará revancha en Córdoba.
El debut de Los Pumas en el Nations Championship
El partido del sábado marcará el estreno de Los Pumas en el Nations Championship 2026 bajo la conducción de Felipe Contepomi.
Con un historial prácticamente igualado y cuentas pendientes entre ambos equipos, el choque en Córdoba promete ser uno de los grandes atractivos del inicio del torneo.