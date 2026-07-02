Los Pumas vuelven a Córdoba: cómo les fue históricamente en el estadio Mario Alberto Kempes

Resumen para apurados
- Los Pumas enfrentarán a Escocia este sábado 4 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la primera fecha del Nations Championship 2026.
- Los Pumas vuelven a Córdoba, plaza donde tienen un historial adverso de dos victorias y cuatro derrotas, incluyendo una caída previa ante el seleccionado escocés en 2014.
- El encuentro representa una oportunidad para revertir la racha negativa en Córdoba, tomar revancha de la caída de 2014 ante Escocia y consolidar el desarrollo del rugby nacional.
Los Pumas volverán a presentarse este sábado 4 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde enfrentarán a Escocia por la primera fecha del Nations Championship 2026. Será el segundo año consecutivo que el seleccionado argentino juegue en la provincia, una plaza clave para el desarrollo del rugby nacional, aunque los resultados no siempre lo acompañaron.
A lo largo de su historia, Argentina disputó seis encuentros en el principal estadio cordobés y registra un saldo negativo: dos victorias y cuatro derrotas.
El historial de Los Pumas en el Mario Alberto Kempes
El primer partido de Los Pumas en Córdoba se disputó el 18 de agosto de 2003 y terminó con una contundente victoria por 49-30 sobre Fiji.
Luego llegaron dos ajustadas derrotas consecutivas frente a Italia: 30-29 en 2005 y 13-12 en 2008, ambas definidas por apenas un punto.
La segunda y última victoria del seleccionado argentino en el Kempes se produjo el 16 de junio de 2012, cuando superó a Francia por 23-20.
Dos años después llegó el único antecedente frente a Escocia en ese escenario. El conjunto europeo se impuso por 21-19 en un encuentro muy parejo.
Tras permanecer once años sin jugar en Córdoba, Los Pumas regresaron en 2025 para enfrentar a Nueva Zelanda por el Rugby Championship, aunque sufrieron una derrota por 41-24.
- 18 de agosto de 2003: Argentina 49-30 Fiji.
- 17 de junio de 2005: Argentina 29-30 Italia.
- 28 de junio de 2008: Argentina 12-13 Italia.
- 16 de junio de 2012: Argentina 23-20 Francia.
- 20 de junio de 2014: Argentina 19-21 Escocia.
- 16 de agosto de 2025: Argentina 24-41 Nueva Zelanda.
Además, el equipo de Felipe Contepomi intentará tomarse revancha de la derrota sufrida ante Escocia en Córdoba en 2014 y extender el buen recuerdo del último enfrentamiento entre ambos seleccionados, cuando Argentina se impuso por 33-24 en Murrayfield, en noviembre de 2025.