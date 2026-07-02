Los Pumas vuelven a Córdoba: cómo les fue históricamente en el estadio Mario Alberto Kempes

Los Pumas volverán a presentarse este sábado 4 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde enfrentarán a Escocia por la primera fecha del Nations Championship 2026. Será el segundo año consecutivo que el seleccionado argentino juegue en la provincia, una plaza clave para el desarrollo del rugby nacional, aunque los resultados no siempre lo acompañaron.