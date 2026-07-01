Los Pumitas buscan otro paso hacia las semifinales: hora, TV y formación para enfrentar a Irlanda
Tras el histórico 78-14 sobre Estados Unidos, el seleccionado argentino juvenil afrontará un duelo clave en el Mundial M-20 de Georgia. Una victoria lo dejará con grandes chances de avanzar a las semifinales.
Resumen para apurados
- Este jueves, la selección argentina de rugby, Los Pumitas, enfrentará a Irlanda en Georgia por el Mundial M-20 para mantener el liderazgo grupal y buscar el pase a semifinales.
- Tras golear 78-14 a EE.UU., el DT Fernández Miranda realizará cinco cambios en la formación para enfrentar a una necesitada Irlanda, vigente subcampeona del Seis Naciones M20.
- Una victoria ante el subcampeón europeo consolidará el gran presente de Los Pumitas, dejándolos con un pie en las semifinales y perfilándolos como serios candidatos al título.
Los Pumitas volverán a salir a la cancha este jueves para afrontar un compromiso determinante en el Mundial Juvenil de Georgia. Luego del contundente triunfo por 78-14 sobre Estados Unidos, el seleccionado argentino enfrentará a Irlanda con la misión de sostener el liderazgo de su grupo y quedar muy cerca de las semifinales.
La goleada del debut permitió que el equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda quedara como líder de la zona gracias a la diferencia de puntos. Ahora tendrá enfrente a un rival que necesita recuperarse después de haber perdido 34-27 frente a Inglaterra en la primera fecha. El conjunto irlandés, además, llega al certamen como subcampeón del último Seis Naciones M20.
La formación de Los Pumitas
Para este compromiso, Fernández Miranda realizará cinco modificaciones respecto del equipo que debutó ante Estados Unidos con el objetivo de mantener la intensidad del plantel.
La formación será con Benjamín Farías Cerioni; Manuel Cuneo Camargo, Bautista Salinas Mallea, Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides; Tomás Dandé (capitán), Jerónimo Sorondo y Federico Torre; Juan Preumayr y Federico Serpa Laporte; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz Yujnovsky, Pedro Coll, Bautista Lescano y Simón Pfister.
En el banco de suplentes estarán Nicolás Cambiasso, Fabrizio Cebron, Federico Narvaez, Felipe Hygonenq, Basilio Canas, Valentino Reggiardo, Manuel Giannantonio y Ramón Fernández Miranda.
El encuentro se disputará este jueves desde las 8.20 (hora argentina) y será transmitido en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN 4.