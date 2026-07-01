Osvaldo Jaldo y casi 100 gremios evaluaron la coyuntura económica y productiva de Tucumán

En ese sentido, subrayó que el trabajo representa una herramienta de desarrollo para las familias y destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado, el sector privado y los gremios. “El trabajo representa dignidad para las personas y para las familias, porque permite acceder al alimento, la educación de los hijos y a una vida digna. Debemos acompañar al sector privado, a los empresarios y a los trabajadores, porque son quienes hacen posible la generación de empleo genuino. Desde el Estado también impulsamos capacitaciones orientadas a las necesidades de cada actividad productiva, articulando con las empresas y los gremios”, indicó.