Osvaldo Jaldo y casi 100 gremios evaluaron la coyuntura económica y productiva de Tucumán

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunió recientemente con casi 100 gremios en la capital provincial para analizar la crisis económica y defender el empleo local.
- En un contexto nacional recesivo, el encuentro abordó la falta de gas para las industrias locales, la caída del empleo y la planificación de obras como el Acueducto de Vipos.
- La reunión busca consolidar una agenda común entre el Estado, empresas y sindicatos para mitigar el impacto de la crisis nacional y garantizar el crecimiento en 2025.
El gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, encabezó un encuentro de trabajo con representantes sindicales de los sectores público y privado, con quienes evaluó la situación económica y la coyuntura de las principales actividades productivas.
"Hemos sumado casi 100 gremios del sector público como privado. Primero hicimos una evaluación sobre qué está pasando y la verdad es que vemos con mucha preocupación la situación de la actividad privada, lo que está ocurriendo con el citrus, con la caña de azúcar y con el arándano. Nos preocupan los productores, los industriales, pero fundamentalmente el eslabón más fino de la cadena, que son los trabajadores", afirmó el mandatario.
Respecto de la situación energética, advirtió: "Hoy tenemos un problema serio con la amenaza de no contar con el gas necesario para mover nuestros trapiches, la industria citrícola y muchas otras industrias metalúrgicas que generan trabajo y dinamizan la economía. Esto ya lo estamos trabajando con la Nación y con el Ministerio de Economía para ver cómo, de dónde y a qué precio podemos conseguir el gas para que nuestra actividad industrial y productiva no se detenga en la provincia".
En relación con la administración pública, Jaldo valoró el compromiso de los trabajadores del Estado. "Estamos muy agradecidos con todos aquellos que prestan servicio en la salud pública, en la educación pública y con todas nuestras fuerzas de seguridad que vienen trabajando mucho. Hoy mismo se realizó un importante secuestro de casi 40 kilos de cocaína por parte de la Policía de Tucumán, que fue puesto a disposición de la Justicia Federal. También quiero reconocer a los trabajadores de las diferentes áreas del sector público que acompañan cada una de las obras de infraestructura que estamos ejecutando", señaló.
Plan de obras y llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre Estado y gremios
Además, anunció el inicio de una de las obras más importantes para el abastecimiento de agua potable de la provincia. "Mañana lanzamos oficialmente el inicio del Acueducto de Vipos. Son 53 kilómetros de obra que van a triplicar la capacidad del acueducto actual, que ya tiene muchos años, presenta pérdidas y un importante deterioro. Vamos a solucionar definitivamente la provisión de agua en cantidad y calidad para San Miguel de Tucumán y gran parte del área metropolitana", sostuvo.
El mandatario explicó que el encuentro también permitió transmitir los lineamientos de gestión para el futuro. "Hemos querido reunirnos con los diferentes gremios para evaluar la situación tanto del sector público como del privado, pero también para transmitirles nuestros planes de trabajo para el año que viene, nuestra planificación, qué queremos para Tucumán, qué crecimiento buscamos y cuál es el diagnóstico que tenemos para cada una de nuestras actividades", manifestó.
Jaldo destacó los principales indicadores de la gestión provincial. "Tucumán es una provincia con equilibrio fiscal, que viene haciendo obra pública y pagando en tiempo y forma los salarios. Tenemos uno de los sistemas de salud pública más importantes del país, hemos mejorado sustancialmente la seguridad y en educación pública estamos recibiendo a muchos alumnos que antes asistían a establecimientos privados. Además, incorporamos la enseñanza del inglés en las escuelas públicas. Hoy, con casi 100 gremios y más de 600 personas, pudimos dialogar, escuchar lo que sienten y también compartir la programación y planificación que tenemos no solo para este año, sino también para todo el año próximo", concluyó.
Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la convocatoria y sostuvo que el encuentro constituyó un espacio de reflexión sobre la actualidad de los trabajadores y las economías regionales. "Hoy nos reunimos con los gremios en la casa de los trabajadores, en ATSA, gracias a la predisposición permanente de René Ramírez. Además, se trató de una fecha muy especial para el peronismo, porque se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón. Esa coincidencia nos convocó a reflexionar sobre cómo, desde el peronismo y junto a las organizaciones sindicales, volvemos a fortalecer el vínculo con los trabajadores y las trabajadoras", expresó.
Preocupación por la situación de la economía nacional
Manifestó su preocupación por el escenario económico nacional y su impacto en el empleo. "Estamos atravesando momentos en los que el país pierde fuentes de trabajo y en los que la política económica nacional golpea a las economías regionales. Conversábamos con representantes de distintos sectores y todos coinciden en las dificultades que atraviesan sus actividades. Por eso era necesario reunirnos, dialogar y reflexionar", afirmó.
Asimismo, remarcó que la generación de empleo y el fortalecimiento de la producción constituyen los ejes de la gestión provincial. "Sabemos que el camino para salir adelante está en el trabajo, en la producción y en el desarrollo. Esa es la política que el gobernador Osvaldo Jaldo impulsa desde el primer día de gestión, defendiendo las fuentes laborales existentes y creando las condiciones para generar nuevas oportunidades para los tucumanos", señaló.
El vicegobernador valoró la amplia participación de las organizaciones sindicales. "Fue una jornada muy fructífera y satisfactoria. Pudimos reunir a los gremios del sector privado y estatal para escuchar sus inquietudes, compartir diagnósticos y seguir construyendo una agenda común en defensa del trabajo y del desarrollo de Tucumán", concluyó.
A su turno, la intendenta de San Miguel de Tucumán Rossana Chahla, destacó la importancia del encuentro encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo junto a representantes gremiales, y remarcó el compromiso conjunto en defensa del empleo.
“Acompañamos al gobernador y al vicegobernador en una reunión muy importante con representantes de distintos gremios, con los que hemos trabajado en diferentes ámbitos, tanto en Salud como desde el Municipio. Existe un gran compromiso con el trabajo y con la defensa de los trabajadores”, expresó.
En ese marco, sostuvo que las organizaciones sindicales cumplen un rol fundamental en la protección de los derechos laborales y reivindicó el trabajo articulado con distintos sectores.
“Siempre sostengo que defendemos al trabajador que cumple con su tarea, porque hay organizaciones gremiales muy serias con las que articulamos permanentemente, como la UOCRA y otros sindicatos que aportan trabajadores especializados para las distintas obras y servicios. Los gremios son una columna vertebral en la defensa de los derechos de los trabajadores. Lo que defendemos es el trabajo genuino”, afirmó.
Asimismo, la jefa municipal advirtió sobre la preocupación que genera la situación laboral en el contexto económico nacional y señaló que hoy el empleo constituye una de las principales demandas de la ciudadanía.
“Vivimos un momento difícil para la Argentina, donde cierran fábricas y la industria nacional atraviesa una situación compleja. Hoy la principal demanda que recibimos de la gente ya no es únicamente por obras o servicios, sino por oportunidades de empleo, y eso nos preocupa profundamente. Por eso participamos de este encuentro, buscando soluciones junto al gobernador y al vicegobernador, cuya experiencia política y de gestión nos marca el camino en este contexto”, manifestó.
En ese sentido, subrayó que el trabajo representa una herramienta de desarrollo para las familias y destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado, el sector privado y los gremios. “El trabajo representa dignidad para las personas y para las familias, porque permite acceder al alimento, la educación de los hijos y a una vida digna. Debemos acompañar al sector privado, a los empresarios y a los trabajadores, porque son quienes hacen posible la generación de empleo genuino. Desde el Estado también impulsamos capacitaciones orientadas a las necesidades de cada actividad productiva, articulando con las empresas y los gremios”, indicó.
Por último, Chahla llamó a sostener una agenda común en defensa del empleo y agradeció la convocatoria realizada por las autoridades provinciales.
“Hoy más que nunca debemos estar unidos para defender el trabajo digno y brindar tranquilidad a las familias. Más allá de los indicadores macroeconómicos, también nos preocupa la economía cotidiana de cada hogar y que las familias puedan llegar a fin de mes. Agradezco al gobernador y al vicegobernador por este encuentro y por impulsar una agenda de trabajo orientada a encontrar soluciones para los tucumanos”, concluyó.
¿Quiénes participaron?
Durante la jornada, Jaldo estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; los ministros Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social) y Regino Amado (Gobierno y Justicia); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; la diputada Elia Fernández; el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri; y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.
El encuentro contó con la participación de Cristian Pérez (AATRAC), Fabricio Suarez (AEFIP), Graciela Neme (Amas de Casa), Luis Neira (AMET), Jimena Posse Silva (ANSES), Adolfo Botini (APL), Julian Morell (Artistas Variedades), Jorge Flores (ATE), Hugo Brito (ATEP), Fabian Frias (ATEREP), Javier (ATILRA), René Ramírez (ATSA), López (Automóvil Club Argentino), Juan Álvarez (Canillitas), Luque Aldo (Carne), Juan (Ceramistas), Julio Gallardo (Cerveceros), Cesar Torres (Camioneros), Marcelo Luna (FATFA), Juan Correa (FEIA), Sergio Medrano (Fleteros Correo Argentino), Andres Galván (FOTIA), Chavez (Gasistas), Soria Oscar (Gráficos), Enzo Alarcón (Gremio Municipales Interior), Fernanda Frias (INTA), Mary Paz (Judiciales), Nacho Gracia (Judiciales Nación), José Bustos (Ladrilleros), José Avellaneda (Luz y Fuerza), Luis Corbalán (Obras Sanitarias), Ramón Aguirres (Papeleros), Carlos Pizarro (Peones de Taxi), Rafael Juárez (Petroleros), Miguel Risso Patrón (Plásticos), Julio Rodríguez (Propietarios de Taxis), Mariana Ríos (Rentas), Roberto González (SATSAID), José Bustos (SEPAPYS), Julio Francisco (Sindicato de Cuero).
También estuvieron Maximiliano Jiménez (Sindicato de Levaduras), Marcelo Villagra (Sindicato de Trabajadores Municipales), Cesar Pérez (Sindicato Industria del Limón), Mario (Sindicato Maestranza), Yacqui González (Sindicato Municipal Capital), Luna Juan (SITIGRAN), Roberto Quiroga (SIVARA), Luis Diarte (SMATA), Sebastián Gálvez (SOCAYA), Kukino Rocha (SOEM BRS), Claudio Romero (STIA Alimentación), Andrés Jaime (Subsidio Salud), Noemí Díaz (SUMAR), Patricia Moya (SUTEP), Alejandro Medina (SUTERH), Carlos Sly (Telefónico), Luis Contreras (Textiles), Ferrari Germán (UATRE), Juan Aguirre (UDT), David Acosta (UOCRA), Gabriel Gamez (UOM), Damian Costilla (UOMA), Lucinda Espeche (UPCN), Gabriel Herrera (UPSRA), Cesar González (UTA), Rubén Villarroel (UTEDYC), Diego Altier (UTHGRA), Omar (UTI / PAMI) y Viera Daniel (Vialidad).