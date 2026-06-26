Jaldo anunció el inicio del Acueducto de Vipos: "Es la obra más grande en materia de saneamiento de la Argentina"

"Esta semana, con el doctor Marcelo Caponio, presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), hemos tenido la posibilidad de fijar la fecha del inicio de obra. La semana que viene haremos el lanzamiento en Vipos, donde está la toma desde la que arrancará el acueducto. Es la obra más grande en materia de saneamiento de la República Argentina, la más importante de la provincia y del país", afirmó.