Jaldo anunció el inicio del Acueducto de Vipos: "Es la obra más grande en materia de saneamiento de la Argentina"
Los trabajos comenzarán el 2 de julio con una inversión superior a los $178.000 millones. El proyecto beneficiará a más de 235.000 habitantes del área metropolitana y tendrá un plazo de ejecución de 42 meses.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que el 2 de julio iniciará la construcción del Acueducto de Vipos en Tucumán para garantizar el agua potable de la región.
- Con financiamiento del BID y una inversión de $178.000 millones, el proyecto a ejecutar en 42 meses incluye una planta potabilizadora y más de 50 kilómetros de acueducto.
- El proyecto beneficiará a más de 235.000 habitantes del área metropolitana y garantizará el suministro esencial para acompañar el desarrollo productivo y urbano futuro.
El gobernador Osvaldo Jaldo anunció este viernes que el próximo 2 de julio comenzará la construcción del Acueducto de Vipos, una de las obras de infraestructura hídrica más importantes del país. El proyecto fue oficializado por el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en conjunto con el Gobierno de Tucumán, y contará con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La iniciativa, denominada "Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos", demandará una inversión superior a los $178.000 millones y tendrá un plazo de ejecución de 42 meses.
La obra contempla una nueva captación sobre el río Vipos, una planta potabilizadora, más de 50 kilómetros de acueducto troncal, obras complementarias y cinco reservas de almacenamiento. El nuevo sistema abastecerá a Tapia, Tafí Viejo, Cebil Redondo y San Miguel de Tucumán, garantizará el suministro de agua potable para más de 235.000 habitantes y permitirá responder al crecimiento futuro de esas comunidades.
Al confirmar el inicio de los trabajos, Jaldo destacó que la fecha fue acordada junto con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y subrayó la magnitud del emprendimiento.
"Esta semana, con el doctor Marcelo Caponio, presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), hemos tenido la posibilidad de fijar la fecha del inicio de obra. La semana que viene haremos el lanzamiento en Vipos, donde está la toma desde la que arrancará el acueducto. Es la obra más grande en materia de saneamiento de la República Argentina, la más importante de la provincia y del país", afirmó.
El mandatario sostuvo que, pese a las restricciones presupuestarias nacionales, la obra pudo avanzar gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno provincial y recordó que, en un momento, se había especulado con su cancelación.
"Cuando se anunció que el Gobierno nacional había reducido el presupuesto, muchos dijeron que la obra de Vipos no se hacía y que se caía. Hoy estamos demostrando lo contrario", remarcó.
Jaldo también vinculó este proyecto con la construcción de la línea eléctrica El Bracho-Villa Quinteros, otra obra estratégica que se encuentra en ejecución. Según explicó, ambas inversiones permitirán garantizar dos servicios esenciales para la población y para el desarrollo productivo de Tucumán.
"Estamos haciendo las dos obras más importantes de los servicios indispensables que necesita el ser humano y también las industrias para poder radicarse: garantizar energía eléctrica y garantizar agua potable. Son obras millonarias que no se hicieron cuando se pudieron hacer y hoy las estamos concretando en un momento difícil", expresó.
Finalmente, el gobernador destacó el impacto que tendrán estas inversiones para la provincia. "Como tucumano me siento orgulloso de que podamos garantizar los servicios indispensables para la gente. Las gestiones que venimos haciendo están dando su resultado", concluyó.
Durante la conferencia de prensa, Jaldo estuvo acompañado por los ministros Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Susana Montaldo (Educación), Daniel Abad (Economía y Producción) y Luis Medina Ruiz (Salud Pública); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la senadora nacional Sandra Mendoza; el presidente de la SAT, Marcelo Caponio; y el comisionado comunal de Tapia, Pedro Acosta.
Por su parte, Caponio destacó que el Acueducto de Vipos era un proyecto postergado desde hacía años y valoró las gestiones que permitieron ponerlo en marcha. "Este era un proyecto de hace muchos años y ningún gobierno lo había conseguido. Gracias a las gestiones del gobernador Osvaldo Jaldo, el nuevo Acueducto de Vipos dará inicio a la obra el día 2 de julio", señaló.
El titular de la SAT explicó que el emprendimiento fortalecerá el sistema de producción y distribución de agua potable en el área metropolitana. "La obra contempla una nueva planta de tratamiento en Vipos, la construcción de 53 kilómetros de acueducto y la provisión de agua potable para Tapia, Tafí Viejo, Cebil Redondo y San Miguel de Tucumán. El nuevo Acueducto de Vipos garantizará el agua para 235.000 tucumanos y permitirá abastecer a los actuales habitantes y prever el crecimiento futuro de todas estas localidades", detalló.
Por último, Caponio precisó el alcance de la inversión y volvió a destacar la importancia de la obra a nivel nacional. "Estamos hablando de una inversión de $178.000 millones, aproximadamente U$S 150 millones. Como dijo el gobernador Osvaldo Jaldo, es la obra hídrica más importante de la provincia de Tucumán y la más importante de la República Argentina en estos momentos", concluyó.