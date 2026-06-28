Barrio privado: Jaldo defendió la desafectación de una calle y destacó el fin social

Proyectos bajo estudios

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, precisó que actualmente el expediente está circulando por todas las áreas técnicas, con informes en desarrollo, para que el gobernador reciba toda la documentación en sus manos y defina si promulgará o no la ley. “Ahí van a estar los informes de las áreas técnicas sobre las objeciones del anterior proyecto y que ahora se están enmendando. Por ahora lo que tenemos como Poder Ejecutivo (PE) es el proyecto remitido por la Legislatura y está circulando por áreas técnicas la viabilidad de su aprobación. El gobernador, llegado el momento, con esos informes, tomará una decisión”, mencionó ante una consulta de LA GACETA.