Barrio privado: Jaldo defendió la desafectación de una calle y destacó el fin social

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió por primera vez a la controversia que se generó a partir de la desafectación del dominio público de una calle que catastralmente estaba proyectada en la comuna de El Manantial, entre las rutas 339 y 301, para que sea incorporada al desarrollo de un barrio privado. En conferencia de prensa, el mandatario ponderó el fin social ya que remarcó que, como contraprestación y sin que el Gobierno ponga dinero, 80 familias podrán regularizar su situación dominial. Sin embargo, no mencionó nada respecto a la planificación metropolitana y las consecuencias que puede tener a futuro.
“Se está desafectando tierras que supuestamente eran para caminos que no se usan para normalizar y regularizar la situación de 80 familias que hicieron sus casas, inversiones, que viven sus familias y que no era justo que se desaloje”, expresó Jaldo respecto a la determinación que tomó la Legislatura -por mayoría- a través de dos proyectos sancionados, que fueron modificados posteriormente por observaciones hechas en la Casa de Gobierno.
Proyectos bajo estudios
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, precisó que actualmente el expediente está circulando por todas las áreas técnicas, con informes en desarrollo, para que el gobernador reciba toda la documentación en sus manos y defina si promulgará o no la ley. “Ahí van a estar los informes de las áreas técnicas sobre las objeciones del anterior proyecto y que ahora se están enmendando. Por ahora lo que tenemos como Poder Ejecutivo (PE) es el proyecto remitido por la Legislatura y está circulando por áreas técnicas la viabilidad de su aprobación. El gobernador, llegado el momento, con esos informes, tomará una decisión”, mencionó ante una consulta de LA GACETA.
Los dos proyectos de ley que se sancionaron y que, previo a su promulgación, tuvieron modificaciones a través de nuevas iniciativas aprobadas, proponen la desafectación de dos caminos públicos que fueron proyectados catastralmente en terrenos que hoy pertenecen a la firma Citrusvil: uno en la comuna de El Manantial y otro en la comuna de San Pablo. Por la autorización del primero, la firma se compromete -según los autores del proyecto- a regularizar la situación dominial de los vecinos del barrio San Roque, ubicado detrás del Parque Logístico Manantiales. Por el segundo, se plasmó que se busca hacer lo mismo con vecinos de Ohuanta, sector incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). En total son unas 80 familias.
“Una gran decisión”
En la conferencia, Jaldo aseguró que si no se desafectaban los caminos a cambio de la regularización dominial, la Justicia podría desalojar a las familias o la Provincia tenía que expropiar esas tierras. Calificó como “una gran decisión” la determinación que tomó la Legislatura, a pesar de que los proyectos tuvieron falencias iniciales que fueron corregidas en la última sesión para poder ser promulgados. “¿Saben qué significa promulgar esa ley? Que estas 80 familias de por vida tendrán propiedad propia. Van a tener su escritura y van a poder vivir ellos, sus hijos, sus nietos y las sucesivas generaciones”, insistió.