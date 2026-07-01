Política

Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla inauguraron una nueva celda en la planta de Overo Pozo

Las autoridades destacaron que la obra permite ampliar la capacidad operativa del relleno sanitario y garantizar la continuidad del tratamiento de los RSU.

Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla inauguraron una nueva celda en la planta de Overo Pozo
DISPOSICIÓN FINAL. La nueva celda posee una superficie de 65 por 65 metros.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo y la intendenta Chahla inauguraron hoy en Overo Pozo, Tucumán, una nueva celda de residuos para ampliar la capacidad operativa del sistema metropolitano.
  • La Celda L, de 65 por 65 metros, cuenta con una geomembrana que evita filtraciones. Es la tercera obra de este tipo habilitada para optimizar la gestión ambiental tucumana.
  • A futuro, se proyecta transformar el biogás generado en energía eléctrica y construir una planta de líquidos lixiviados para reutilizar el agua y reducir el impacto ambiental.
Resumen generado con IA

El Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos ya cuenta con una nueva celda de disposición final en la planta de Overo Pozo. La intendenta Rossana Chahla y el gobernador Osvaldo Jaldo encabezaron la puesta en funcionamiento del espacio que permitirá aumentar la capacidad operativa del relleno sanitario.

La denominada Celda “L” posee una superficie de 65 por 65 metros y una capacidad cercana a los 30.000 metros cúbicos. Además, cuenta con una geomembrana impermeabilizante de 2.000 micrones que evita filtraciones y garantiza una disposición final segura de los residuos.

La nueva infraestructura de la planta ubicada en San Agustín beneficiará a más de 1,2 millones de tucumanos y forma parte del proceso de fortalecimiento del sistema metropolitano que, a través de su organismo, está dirigido por Eugenia Andrade.

Hacia la energía eléctrica

La intendenta capitalina resaltó la transformación del Consorcio a través de la eficientización de los recursos y explicó que las celdas ya clausuradas son cubiertas con tierra y que actualmente generan biogás. “Ahora necesitamos dar un paso más, que es transformarlo en energía eléctrica. Es decir, convertir un pasivo ambiental en energía para las familias”, resaltó.

En ese sentido, adelantó que también se proyecta construir una planta para el tratamiento de líquidos lixiviados, lo que permitirá reutilizar el agua tratada para riego y continuar reduciendo el impacto ambiental de la planta.

Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla inauguraron una nueva celda en la planta de Overo Pozo AUTORIDADES. Estuvieron presentes en el lanzamiento Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo y Rossana Chahla.

El gobernador tucumano celebró la inauguración de la Celda “L” y subrayó que el sistema cumple con las normativas vigentes y estándares de calidad. “Este depósito final cumple con todas las normas y reglas provinciales, nacionales e internacionales, lo que demuestra un tratamiento adecuado de los residuos”, dijo.

Además, Jaldo indicó que en Overo Pozo se dispone casi el 70% de los residuos de la Provincia (más de un millón de habitantes) y que el desafío es avanzar en el resto del territorio provincial para alcanzar niveles similares de gestión.

“Estamos viviendo momentos económicos muy difíciles, pero este sistema no se para ni un solo día. Es el esfuerzo de los municipios, la Provincia y las empresas que prestan el servicio”, aseveró el mandatario.

Tecnología y recursos

También estuvo presente el vicegobernador Miguel Acevedo, que consideró que la nueva obra representa un nuevo avance para la gestión ambiental de Tucumán. “Este es un paso muy importante. Es la tercera celda que se inaugura en esta gestión y esto significa calidad de vida porque estamos cuidando el medio ambiente y la salud de los tucumanos”, señaló.

El funcionario destacó el fortalecimiento del sistema metropolitano y el orden alcanzado. “Se ha avanzado en tecnología, en la optimización de los recursos y en cada uno de los procesos. Esta obra demuestra que con planificación y trabajo conjunto se logran soluciones concretas”, afirmó.

Del lanzamiento participaron los integrantes del Consorcio, entre ellos la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez, y el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, junto a representantes de los municipios de Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Las Talitas, Lules, Bella Vista y Simoca. Además, estuvieron presentes legisladores, concejales, funcionarios provinciales y municipales, trabajadores del Consorcio, representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), equipos técnicos y operativos, y vecinos de la comunidad.

Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán Gobierno de la Provincia de Tucumán Osvaldo JaldoRossana ChahlaConsorcio Metropolitano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
2

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
3

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
4

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
5

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
5

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Más Noticias
Un ministro de Jaldo en la UTN y las críticas de un legislador por la suba del boleto

Un ministro de Jaldo en la UTN y las críticas de un legislador por la suba del boleto

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

La lupa sobre Manuel Adorni: gastos por $139 millones y una red de presta-tarjetas, bajo investigación

La lupa sobre Manuel Adorni: gastos por $139 millones y una red de "presta-tarjetas", bajo investigación

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Comentarios