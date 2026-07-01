Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla inauguraron una nueva celda en la planta de Overo Pozo

Tecnología y recursos

También estuvo presente el vicegobernador Miguel Acevedo, que consideró que la nueva obra representa un nuevo avance para la gestión ambiental de Tucumán. “Este es un paso muy importante. Es la tercera celda que se inaugura en esta gestión y esto significa calidad de vida porque estamos cuidando el medio ambiente y la salud de los tucumanos”, señaló.