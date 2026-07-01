Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla inauguraron una nueva celda en la planta de Overo Pozo

Resumen para apurados
- El gobernador Jaldo y la intendenta Chahla inauguraron hoy en Overo Pozo, Tucumán, una nueva celda de residuos para ampliar la capacidad operativa del sistema metropolitano.
- La Celda L, de 65 por 65 metros, cuenta con una geomembrana que evita filtraciones. Es la tercera obra de este tipo habilitada para optimizar la gestión ambiental tucumana.
- A futuro, se proyecta transformar el biogás generado en energía eléctrica y construir una planta de líquidos lixiviados para reutilizar el agua y reducir el impacto ambiental.
El Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos ya cuenta con una nueva celda de disposición final en la planta de Overo Pozo. La intendenta Rossana Chahla y el gobernador Osvaldo Jaldo encabezaron la puesta en funcionamiento del espacio que permitirá aumentar la capacidad operativa del relleno sanitario.
La denominada Celda “L” posee una superficie de 65 por 65 metros y una capacidad cercana a los 30.000 metros cúbicos. Además, cuenta con una geomembrana impermeabilizante de 2.000 micrones que evita filtraciones y garantiza una disposición final segura de los residuos.
La nueva infraestructura de la planta ubicada en San Agustín beneficiará a más de 1,2 millones de tucumanos y forma parte del proceso de fortalecimiento del sistema metropolitano que, a través de su organismo, está dirigido por Eugenia Andrade.
Hacia la energía eléctrica
La intendenta capitalina resaltó la transformación del Consorcio a través de la eficientización de los recursos y explicó que las celdas ya clausuradas son cubiertas con tierra y que actualmente generan biogás. “Ahora necesitamos dar un paso más, que es transformarlo en energía eléctrica. Es decir, convertir un pasivo ambiental en energía para las familias”, resaltó.
En ese sentido, adelantó que también se proyecta construir una planta para el tratamiento de líquidos lixiviados, lo que permitirá reutilizar el agua tratada para riego y continuar reduciendo el impacto ambiental de la planta.
El gobernador tucumano celebró la inauguración de la Celda “L” y subrayó que el sistema cumple con las normativas vigentes y estándares de calidad. “Este depósito final cumple con todas las normas y reglas provinciales, nacionales e internacionales, lo que demuestra un tratamiento adecuado de los residuos”, dijo.
Además, Jaldo indicó que en Overo Pozo se dispone casi el 70% de los residuos de la Provincia (más de un millón de habitantes) y que el desafío es avanzar en el resto del territorio provincial para alcanzar niveles similares de gestión.
“Estamos viviendo momentos económicos muy difíciles, pero este sistema no se para ni un solo día. Es el esfuerzo de los municipios, la Provincia y las empresas que prestan el servicio”, aseveró el mandatario.
Tecnología y recursos
También estuvo presente el vicegobernador Miguel Acevedo, que consideró que la nueva obra representa un nuevo avance para la gestión ambiental de Tucumán. “Este es un paso muy importante. Es la tercera celda que se inaugura en esta gestión y esto significa calidad de vida porque estamos cuidando el medio ambiente y la salud de los tucumanos”, señaló.
El funcionario destacó el fortalecimiento del sistema metropolitano y el orden alcanzado. “Se ha avanzado en tecnología, en la optimización de los recursos y en cada uno de los procesos. Esta obra demuestra que con planificación y trabajo conjunto se logran soluciones concretas”, afirmó.
Del lanzamiento participaron los integrantes del Consorcio, entre ellos la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez, y el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, junto a representantes de los municipios de Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Las Talitas, Lules, Bella Vista y Simoca. Además, estuvieron presentes legisladores, concejales, funcionarios provinciales y municipales, trabajadores del Consorcio, representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), equipos técnicos y operativos, y vecinos de la comunidad.