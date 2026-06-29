Osvaldo Jaldo inauguró obras de infraestructura en el Hospital de Monteros
El gobernador encabezó la inauguración de una nueva sala de partos y un ala de quirófanos en el Hospital General Gregorio Aráoz de Lamadrid. La obra demandó una inversión total de 160 millones de pesos, financiada con fondos provinciales, destinada a fortalecer la infraestructura sanitaria del sur de Tucumán.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este lunes una sala de partos y quirófanos en el Hospital de Monteros, Tucumán, para duplicar la capacidad de atención en la región.
- La obra requirió una inversión provincial de 160 millones de pesos, dividida entre infraestructura edilicia y equipamiento médico de alta complejidad para el hospital.
- Estos trabajos permitirán duplicar los quirófanos y optimizar la respuesta sanitaria pública para más de 200.000 habitantes en el sur de la provincia de Tucumán.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó, este lunes, la inauguración de una nueva sala de partos y un ala de quirófanos en el Hospital General Gregorio Aráoz de Lamadrid, ubicado en la ciudad de Monteros.
La obra demandó una inversión total de 160 millones de pesos, financiada con fondos provinciales, destinada a fortalecer la infraestructura sanitaria del sur de la provincia.
El proyecto ejecutado se dividió en dos grandes rubros: la obra edilicia, con un costo de 66 millones de pesos y la incorporación de equipamiento médico de alta complejidad, que requirió 94 millones de pesos.
Jaldo estuvo acompañado por los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud); el intendente Francisco Serra (h), las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández; los legisladores Francisco Serra, Alberto Olea, Alejandro Figueroa, Sara Lazarte, Nancy Bulacios, Marcelo Herrera, Patricia Lizarraga; los intendentes Bruno Romano (Alberdi), Elvio Salazar (Simoca); Fernando Juri (presidente del Concejo Deliberante de Capital); el secretario de Producción, Eduardo Castro; el de Acción Política, Daniel García; el titular del Ipacym, Regino Racedo; Miguel Ferre Contreras, secretario ejecutivo médico del Siprosa; Fabio Andina, secretario ejecutivo Contable, y Marcelo Montoya sub secretario de Salud; entre otros.
En su discurso, Jaldo destacó el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y municipal, señalando que "hoy se habilitó un quirófano, una sala de trabajo de parto para atender a los bebés con las condiciones y la tecnología que se requiere".
El gobernador recordó que "queremos que los monterizos nazcan en Montero" y resaltó que con esta obra "se duplicará la capacidad de atenciones en Monteros".
Subrayó la planificación de su gestión sanitaria: "No improvisamos absolutamente nada. Hemos planificado cómo consolidar la atención de la salud pública, no solo en San Miguel de Tucumán, sino descentralizada al interior, para que llegue a cada rincón de la provincia de Tucumán".
Además, reconoció el esfuerzo del personal sanitario: "Si no tuviésemos los profesionales y el personal que tiene el hospital de Monteros, no podría funcionar como lo está haciendo".
Finalmente, hizo un llamado a la unidad y el compromiso: "Lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie va a venir de afuera a hacernos. Las cosas que faltan las vamos a hacer, y las vamos a hacer juntos, entre la provincia, el municipio, los legisladores, los diputados nacionales y todo ese gran equipo que forma el estado provincial".
Medina Ruiz, destacó el impacto directo de la obra en la comunidad y en las condiciones laborales del personal: “Estamos inaugurando una nueva sala de parto, una unidad de recuperación post-anestésica, un quirófano, un vestuario y una sala de recepción del recién nacido. Son 200 metros cuadrados de primera calidad donde se va a prestar atención a la gente de Monteros y de zonas aledañas. Esto mejora la calidad de vida de las personas y permite que el personal trabaje con mayor comodidad”.
El titular de la cartera sanitaria enfatizó el incremento operativo del efector: “Con esto se duplica la cantidad de quirófanos, vamos a tener dos, lo que permitirá realizar cirugías programadas y, ante una urgencia o una cesárea de imprevisto, responder de inmediato. En lo que va del año se llevan realizando más de 400 cirugías y más de 200 partos. Este hospital, a pesar de ser del interior, está a la altura o incluso mejor que muchos sanatorios privados de la provincia. Hay una excelente gestión”.
Por su parte, el director del Hospital de Monteros, Ariel Juárez, manifestó el valor institucional de la jornada: “Para nosotros es un día de fiesta, no solo por la visita de nuestras autoridades, sino porque inauguramos dos unidades muy importantes. Hace un tiempo el ministro, bajo los lineamientos del gobernador, nos ponía el desafío de ampliar las prestaciones de quirófano y comprometernos con el plan rector para convertirnos en un 'Hospital amigo de la madre y el niño'”.
Juárez agradeció el asesoramiento de la Secretaría Ejecutiva Médica y ratificó el compromiso del equipo local: “Damos inauguración a la unidad de trabajo de parto respetado y a la recepción del recién nacido, además del nuevo ingreso de quirófano completamente equipado".
La obra
Se construyó una nueva sala de partos equipada con baño adaptado y una sala de recepción para recién nacidos. Asimismo, el nuevo sector quirúrgico incluye un quirófano con revestimiento de vinilo específico y conexiones de gases medicinales, sala de recuperación post-anestésica, sala de estar para el personal médico con baño privado, secretaría de quirófano, áreas de ingreso y vestuarios, pasillo central y sector de lavado de manos quirúrgico.
Además, el área fue provista con una cama de partos eléctrica con capacidad de soporte de hasta 250 kg, una mesa de anestesia General Electric de alta complejidad apta para pacientes neonatales, pediátricos y adultos, y una camilla de quirófano eléctrica con capacidad de hasta 250 kg.
Impacto sanitario en la región
El Hospital de Monteros es un centro de referencia en el sur tucumano que brinda cobertura a más de 200.000 habitantes y atención primaria a 45 barrios de la jurisdicción. La incorporación de esta tecnología y la ampliación del área quirúrgica optimizarán la capacidad de respuesta en especialidades críticas como cirugía general, ginecología, urología y traumatología.
El nivel de actividad asistencial del establecimiento registra un promedio de:
Más de 28.000 consultas en guardia por trimestre.
Más de 14.000 consultas en consultorios externos.
Más de 400 cirugías anuales.
Más de 200 nacimientos al año.