Osvaldo Jaldo inauguró obras de infraestructura en el Hospital de Monteros

El titular de la cartera sanitaria enfatizó el incremento operativo del efector: “Con esto se duplica la cantidad de quirófanos, vamos a tener dos, lo que permitirá realizar cirugías programadas y, ante una urgencia o una cesárea de imprevisto, responder de inmediato. En lo que va del año se llevan realizando más de 400 cirugías y más de 200 partos. Este hospital, a pesar de ser del interior, está a la altura o incluso mejor que muchos sanatorios privados de la provincia. Hay una excelente gestión”.