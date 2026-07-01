Política

Jaldo reconoció un difícil escenario: "Todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido"

Desde el sector citrícola advirtieron que muchas empresas operan con las últimas reservas de gas natural disponibles.

El gobernador alertó que un corte prolongado del suministro podría paralizar dos de las principales industrias y afectar a más de 80.000 trabajadores. COMUNICACIÓN PÚBLICA
El gobernador alertó que un corte prolongado del suministro podría paralizar dos de las principales industrias y afectar a más de 80.000 trabajadores. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo advirtió este miércoles en Tucumán que la falta de gas pone en riesgo la zafra y la citricultura por restricciones en el suministro a las industrias.
  • Las empresas operan con reservas mínimas tras priorizarse el consumo de hogares por la ola de frío, en medio de una cosecha que ya venía demorada por las intensas lluvias.
  • El freno de estas actividades clave afectaría a más de 80.000 trabajadores. El gobierno provincial gestiona ante la Nación un cupo de gas de emergencia para evitar la parálisis.
Resumen generado con IA

“La mayoría de las citrícolas está funcionando con el gas (natural) que aún le queda”, señalaron este miércoles en el sector agroindustrial, que proyecta un escenario aún más complicado a partir de la próxima semana si el suministro no se normaliza en los próximos días.

Ante este escenario, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó su preocupación por una paralización de la industria en Tucumán, especialmente en los sectores citrícola y azucarero, debido al recorte en el abastecimiento energético.

La UIT apuntó contra la Nación y las comercializadoras de gas por las restricciones a las industrias de Tucumán

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“Pensemos no solo en los propietarios, sino en los más de 80.000 trabajadores que van a tener que parar también en la provincia, si a la industria citrícola y a la zafra azucarera le cortamos el gas. Es gravísimo”, expresó ante la prensa.

En ese sentido, señaló que el Gobierno “viene realizando gestiones ante la Nación y trabajando de manera articulada con los empresarios para sostener la actividad económica”. Asimismo, explicó que la prioridad en el esquema de abastecimiento de gas está orientada a los servicios esenciales, al tiempo que advirtió sobre la presión existente sobre el sistema. “La prioridad son los hogares, las escuelas y los hospitales”, indicó.

Frente a las advertencias del mercado por una reducción de los volúmenes y de los empresarios, Jaldo admitió que la situación es crítica por la escasa disponibilidad de gas en el país. “Es difícil la tarea porque todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido”, afirmó.

Por la ola polar, la industria de Tucumán se queda sin gas

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El gobernador subrayó la necesidad de sostener el abastecimiento para evitar un freno en la producción, que ya se encuentra afectada por factores climáticos y retrasos en las cosechas. “Venimos de una zafra atrasada por las lluvias. Si se suma otro parate por falta de gas o combustibles, la situación se agrava aún más”, añadió.

"El Gobierno nacional, desde algún sector, tendrá que sacar gas y hacerle parte a la provincia de Tucumán para que nuestras industrias, fundamentalmente, no se paren en esta época", concluyó.

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