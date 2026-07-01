Jaldo reconoció un difícil escenario: "Todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido"

En ese sentido, señaló que el Gobierno “viene realizando gestiones ante la Nación y trabajando de manera articulada con los empresarios para sostener la actividad económica”. Asimismo, explicó que la prioridad en el esquema de abastecimiento de gas está orientada a los servicios esenciales, al tiempo que advirtió sobre la presión existente sobre el sistema. “La prioridad son los hogares, las escuelas y los hospitales”, indicó.