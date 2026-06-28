Política Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027 Todavía falta para que se fije un cronograma, pero en principio 76 fuerzas provinciales estarían en condiciones de presentar listas, al igual que otros 28 partidos de distrito federal. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL RUMBO A LAS URNAS. En las provinciales de 2023 hubo 105 partidos en condiciones de presentar listas; compitieron más de 18.000 candidatos. Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Jaldo anunció el inicio del Acueducto de Vipos: "Es la obra más grande en materia de saneamiento de la Argentina" Acevedo bregó por la unidad del PJ: "Mi anhelo es acompañar al gobernador Jaldo" Jaldo se reunió con Nación para analizar las demandas de las provincias del Norte Grande Cruces por el operativo "Ciudad Seca" en Yerba Buena y la camiseta de un ministro El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027 Lo más popular Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991 Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada El que deja de aprender queda fuera del sistema: la frase que resume el futuro del trabajo Llegó de Nueva Zelanda sin hablar español: ahora es hincha de Argentina y Boca Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol Ranking notas premium A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027 Alertan sobre la falta de identidad territorial en la Capital Columna previsional: choferes - regímenes especiales Escenas de la vida conyugal argentina