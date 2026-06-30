Los cinco signos del zodíaco que tienen más dificultades para mantener una amistad, según el horóscopo

Las necesidades de Aries son amistades que digan las cosas de manera frontal y directa, donde las cosas no sean tomadas personales y el ritmo puede ser llevado por ambos amigos. Signos como Cáncer, sensibles a la ofensa, dramatico emocionalmente y en busca del conflicto prolongado, puede ser un gran problema. Y luego está Capricornio que puede volverse controlador/a sin que te des cuenta. Aries odia que te pongan límites externos.